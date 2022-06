UGT pide un plan de choque contra la siniestralidad laboral específico para la provincia de Guadalajara

lunes 20 de junio de 2022 , 17:25h

Según ha puesto de manifiesto el secretario de Organización y Salud Laboral de UGT CLM, Javier Flores, el 57% de los accidentes laborales se ha producido entre personas mayores de 50 años



El secretario general de UGT Guadalajara, Francisco José Sánchez, exige reforzar la Inspección de Trabajo: “Ha habido momentos que la provincia solo ha tenido dos inspectores”



UGT ha exigido hoy que se tomen medidas especiales para atajar el grave problema de siniestralidad laboral que sufre Guadalajara, la provincia española con mayor índice de accidentabilidad. Si bien el sindicato valora de manera positiva el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales 2022-26 firmado en abril entre Gobierno y agentes sociales, la Unión General de Trabajadores ha pedido la puesta en marcha de un plan de choque específico para Guadalajara.



Acompañados por el secretario general de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, y el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de Guadalajara, Iván Blanco, tanto el secretario de Organización y Salud Laboral de UGT CLM, Javier Flores, como el secretario general de UGT Guadalajara, Francisco José Sánchez, han ofrecido hoy una rueda de prensa en Guadalajara para presentar unos datos –los relativos a enero-abril de 2022- “muy preocupantes”.



Así, en este periodo en Castilla-La Mancha se han producido 22 muertes en accidente de trabajo, de las cuales 4 se produjeron en Guadalajara. Estos fallecimientos son muchos más de los ocurridos en el mismo periodo de 2021, cuando hubo 10 muertes en la región y una en la provincia.

“Si seguimos con esta tendencia, acabaremos 2022 con un 60% más de accidentes laborales mortales en Castilla-La Mancha, algo totalmente descabellado”, afirmaba Javier Flores, quien además advertía de que la totalidad de los accidentes mortales se ha producido entre trabajadores asalariados y que más de la mitad –el 57%- de estos accidentes los sufren personas mayores de 50 años.



Además de un plan de choque específico para la provincia de Guadalajara, ambos responsables exigen más cultura preventiva en las empresas y la creación de la figura del delegado territorial de prevención para así llegar a las empresas más pequeñas, a aquellas que no cuentan con representación sindical ya que “está demostrado que donde están los sindicatos hay muchos menos accidentes”. Igualmente “es preciso reforzar la Inspección de Trabajo”. El secretario general de UGT Guadalajara señalaba que ha habido momentos que la provincia solo ha tenido dos inspectores”.



Monforte: “No podemos permitir que ningún trabajador que sale por la mañana de su casa para ganarse la vida no regrese a ella”



En este mismo sentido se manifestaba el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, que apuntaba que para UGT la siniestralidad laboral “es un problema de primer orden”, máxime cuando “somos la segunda región del país con mayor índice de siniestralidad laboral”. “Aunque estamos expectantes a la aplicación del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales, seguiremos reivindicando luchar contra esta lacra. No podemos permitir que ningún trabajador que sale por la mañana de su casa para ganarse la vida no regrese a ella”.



“Estamos cansados de ver golpes de calor”



En esta rueda de prensa, UGT también ha pedido medidas para paliar los efectos de las altas temperaturas entre los trabajadores, medidas que ahora son recomendaciones y que el sindicato pide que se conviertan en obligaciones para las empresas. “Hay trabajadores que llegan a estar a 48 grados, personas que lo están pasando muy mal”, comentaba Francisco José Sánchez.



Javier Flores planteaba la necesidad de adaptar la jornada de aquellos trabajadores que están a la intemperie; que se les permita hacer pausas periódicas para hidratarse; dotarles de cremas solares como medio de protección; e insertar en los convenios colectivos clausulas específicas que regulen el estrés térmico.



Por último, Iván Blanco reclamaba que las naves industriales se construyan con aislamiento, de tal manera que los trabajadores estén más protegidos por los cambios bruscos de temperatura y es que “estamos cansados de ver golpes de calor”.