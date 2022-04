Monforte reclama en Guadalajara la figura del delegado territorial de prevención para luchar contra la “lacra” de la siniestralidad laboral en CLM

lunes 25 de abril de 2022 , 20:12h

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, UGT Castilla-La Mancha ha celebrado hoy en Guadalajara la jornada “La seguridad y la salud en el trabajo, un derecho fundamental”, foro en el que se han dado cita expertos que han abordado aspectos tan importantes como los retos de la prevención de riesgos laborales, los aspectos clave de la seguridad en el trabajo, los riesgos psicosociales o la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.



En este encuentro el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha reclamado la figura del delegado territorial de prevención con el fin de llevar la cultura de la prevención a todas aquellas empresas que no cuentan con representación sindical, “empresas pequeñas a las que es difícil que lleguen las medidas”. Ha añadido que la región sigue teniendo cifras “desalentadoras” en cuanto a accidentes de trabajo, sobre todo la provincia de Guadalajara, y ponía el foco tanto en los riesgos psicosociales como en las muertes que se producen durante la jornada laboral: “el trabajo mata y esto es algo que no podemos permitir”



Monforte resaltaba la importancia que desde UGT se da a la formación para poder acabar con esta “lacra”. “Nuestros delegados y delegadas deben ser altavoces para que nuestras reivindicaciones se escuchen en las empresas”.



Junto al secretario general de UGT Castilla-La Mancha, también han intervenido en la jornada la secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre; la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno regional, Nuria Berta Chust; el delegado provincial de la Junta en

Guadalajara, Eusebio Robles; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo; y el secretario general de UGT en Guadalajara, Francisco José Sánchez.

“2022 lo cerraremos en España con más de 750 fallecidos en accidente laboral”



La responsable de Salud Laboral del sindicato a nivel confederal ha coincidido con Monforte en la necesidad de poner en marcha la figura del delegado territorial –“los centros sindicalizados son más seguros”-, también en la importancia de reforzar la Inspección de Trabajo. “Seguramente terminaremos el año con más de 750 muertes en accidente laboral en nuestro país. Creo que es un problema lo suficientemente grave como para afrontarlo de nueva vez por todas”. Ana García de la Torre insistía en que son “cifras intolerables y escandalosas”.



Apuntaba que se están dando pasos importantes, como la reforma laboral, “pero necesitamos una mesa de diálogo social a nivel estatal y que se articule un plan de choque contra la siniestralidad laboral. También estamos negociando la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que afrontará problemas como la siniestralidad laboral, la infradeclaración de las enfermedades profesionales y la adaptación de la realidad del trabajo a las nuevas formas de organización”.



“Algo estaremos haciendo mal cuando tenemos estas cifras de siniestralidad laboral”. Así lo ponía de manifiesto el secretario general del UGT en Guadalajara, Francisco José Sánchez, quien abogaba por la celebración de jornadas de este tipo como foro para reflexionar y ahondar en la formación e información de los delegados y delegadas.



“Solo a través del trabajo conjunto de las administraciones y los agentes sociales seremos capaces de crear entornos seguros y saludables”



Por su parte, la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Junta apostaba por la importancia del diálogo social a la hora de afrontar el problema de la siniestralidad laboral y es que “solo a través de ese trabajo conjunto de las administraciones y los agentes sociales seremos capaces de crear entornos seguros y saludables”. En el marco de este esfuerzo colectivo, ha recordado que esta semana el presidente regional, UGT, CCOO y Cecam firmarán, también en Guadalajara, el futuro Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de CLM 2022-26, “el cual será la próxima hoja de ruta en pro de la mejora de las condiciones laborales y de la creación de entornos seguros”. Nuria Berta Chust también hacía mención a la actuación coordinada entre el Ejecutivo regional y los agentes sociales para asesorar a las empresas en materia de prevención, una actuación en la que en 2021 se asesoraron a más de 1.000 empresas.



Por último, el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha dicho que su ciudad “tiene un futuro prometedor desde el punto de vista de la generación de empleo”. En este sentido, “en dos o tres años se van a generar entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo, un trabajo que queremos que sea estable y de calidad”. A este respecto se refería al recientemente aprobado acuerdo Impulsa Guadalajara, cuyo objetivo no es solo atraer inversión empresarial, “también luchar contra la siniestralidad laboral”.