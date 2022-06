Cervezas Arriaca obtiene la certificación internacional de calidad IFS Food

sábado 11 de junio de 2022 , 07:45h

Cervezas Arriaca ha obtenido la certificación de calidad IFS Food para la comercialización de sus productos y cervezas artesanas, reconocimiento obtenido tras un detallado y completo periodo de implantación y su evaluación posterior.



Este IFS Food Certificate permitirá a la cervecera artesanal de Guadalajara “elaborar productos propios y productos a terceros con las máximas garantías exigidas a nivel internacional”, según ha señalado Jesús León, CEO de Cervezas Arriaca.



“Ha sido un gran esfuerzo, en tiempo y en recursos, el que hemos empleado durante los meses anteriores para conseguir este certificado IFS”, reconoce León, “que, si cabe, nos otorga un plus de garantía y de confiabilidad a la hora de comercializar nuestra cerveza artesana”.



La reciente concesión del IFS Food de Arriaca, en su versión v7.0, establece entre sus numerosos requisitos la obligación para la cervecera de someterse a una auditoría sin previo aviso al menos cada tres años. Y es que dicha norma prioriza la evaluación in situ.



El sistema de gestión de la seguridad alimentaria y la calidad, la gestión de los recursos, los procesos operativos, así como las mediciones, análisis y mejoras serán importantes ámbitos a evaluar dentro de la cervecera en aras de garantizar el IFS Food Certificate.



Qué significa IFS Food



Las International Featured Standards o IFS son normas dirigidas a la alimentación, productos y servicios que, según sus estándares, garantizan que las empresas certificadas ofrezcan un producto, o bien presten un servicio, que cumpla las especificaciones del cliente y trabajen por una mejora continua de los procesos.



De carácter uniforme, sus estándares de seguridad y alta calidad brindan transparencia y comparabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro más allá de la producción primaria.



Suponen, además, una importante garantía para los distribuidores que cuentan con marcas propias.



Según afirma la propia certificadora, el objetivo primordial de IFS es “suministrar productos de confianza para cooperar en la cadena de suministro en la mejora de la integridad del producto”.



Historia de IFS o International Featured Standards



IFS fue fundada en 2003 bajo el nombre de International Food Standard por la Federación Alemana de Distribuidores -Handelsverband Deutschland (HDE)- y su homóloga francesa -Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD)-.



Elaboraron una norma común de seguridad y calidad alimentaria para permitir la evaluación con un enfoque uniforme de los proveedores de alimentos.



Esta fue la primera variante de la norma IFS Food, designada para certificar a los proveedores que producen productos alimentarios de marca privada para la distribución.



Desde entonces, la organización no ha cesado de crecer, hasta el punto de ampliar su oferta con otros seis estándares, ya no solo dirigidos a la alimentación, que están presentes en todo el mundo.