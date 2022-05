El juzgado también avala a Olona y será candidata de Vox en las elecciones de Andalucía del 19J

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 28 de mayo de 2022 , 20:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Andaluces Levantaos ha dado por finalizado este sábado el caso del empadronamiento de la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona, después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada haya emitido un auto en el que archiva el recurso que interpuso contra el dictamen de la Junta Electoral.



La coalición andalucista ha asegurado en un comunicado que actuó en base a la instrucción de la Fiscalía del Tribunal Constitucional que "contemplaba un plazo por el que se podía presentar el recurso hasta el día 27 (de mayo), jornada en la que fue presentado el mismo, pero el juez no lo ha visto así y ha desestimado el recurso", ha confirmado.



Lo ha hecho pocas horas después de que la propia Macarena Olona anunciara durante un acto electoral en Granada que el juzgado había emitido un auto en el que archiva el recurso interpuesto contra el dictamen de la Junta Electoral que la considera candidata a la Junta.



"No han sido capaces de llegar al juzgado a tiempo para interponer el recurso", ha resumido la candidata por Granada, que ha agregado que queda así zanjada la polémica de su empadronamiento en Salobreña.



Andaluces Levantaos da también por finalizado el asunto, aunque considera que ha quedado "meridianamente claro" que Olona "jamás ha vivido en Andalucía y no ha sido capaz de aportar ni una sola prueba que confirmase lo contrario”, ha subrayado Modesto González, candidato de Andaluces Levantaos.