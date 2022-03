Vox califica de "acto de propaganda" el acuerdo de Sánchez: "La excepción ibérica YA la había anunciado la UE...¡Qué bajen los impuestos!"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 26 de marzo de 2022 , 13:55h

La diputada de Vox en el Congreso Macarena Olona ha enmarcado este sábado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el acuerdo alcanzado en Bruselas, en un "nuevo acto de propaganda" y le ha pedido que baje, "de una vez por todas" los impuestos.



Así lo ha asegurado a los periodistas tras asistir en Madrid a la manifestación en apoyo a las víctimas del terrorismo, al ser preguntada sobre el acuerdo del Consejo Europeo que permite la denominada "excepción ibérica" en el mercado de la electricidad.



"Que bajen de una vez los impuestos, porque los españoles no pueden más con este infierno fiscal", ha señalado la dirigente de Vox, antes de añadir que esa "excepción ibérica" es "la misma" que ya había anunciado la presidencia de la UE hace unas semanas.



Concretamente, hace 17 días, la Comisión Europea ofreció a los estados miembros un plan de apoyo. Un plan que incluía los siguientes puntos: “Ayudaremos a ciudadanos y empresas a afrontar el impacto de los altos precios de la energía”. “Los países de la UE PODRÁN REGULAR LOS PRECIOS y redistribuir los ingresos de procedentes del sector energético y del comercio de derechos de emisión a los consumidores”, señalaba la oferta de Bruselas. Y regular los precios es literalmente "el gran logro negociador" que, supuestamente, consiguió este viernes Pedro Sánchez. Con la única salvedad de que Bruselas YA lo ofreció...¡más de dos semanas antes!



El plan de la Comisión Europea también incluía “medidas urgentes en materia de precios” como “mantener los precios minoristas de la energía bajo control, confirmado la posibilidad de regulación de precios para ayudar a proteger a los consumidores y a nuestra economía”. La oferta de la UE del 8 de marzo añadía “orientaciones sobre medidas fiscales temporales sobre los beneficios inesperados y uso de los ingresos de derechos de emisión para que los Gobiernos puedan aliviar la presión sobre los consumidores”. Y añadía “medidas de ayudas estatales: consulta con los Estados miembros sobre un posible marco temporal para conceder ayudas a las empresas que se enfrentan a costes energéticos elevados”.



En sus declaraciones, Olona ha continuado, diciendo alto y claro "si Sánchez no baja los impuestos en España es porque NO LE DA LA GANA, como no le dio la gana bajar los impuestos a las mascarillas", ha remarcado.



Tras insistir en que los españoles no pueden más, Olona ha apuntado que ni siguiera los "sobornos" a los "sindicatos de clase", en alusión a UGT y CCOO, han podido" retener el secuestro de las calles".



"Los españoles han dicho basta y, de la mano de los transportistas, de los camioneros hemos recuperado las calles y no vamos a rendirlas, porque le va en ellos a sus familias", ha advertido