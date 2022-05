Picazo (Cs) presenta el Proyecto de Ley de eliminación del impuesto al agua de Page

lunes 23 de mayo de 2022 , 13:00h

La líder del partido liberal en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha presentado junto a la diputada regional de Cs, Elena Jaime, el proyecto de ley de eliminación del impuestazo al agua de Page, “es el momento de eliminar impuestos, pensar que vivimos en la comunidad autónoma con más inflación y subidas de precios de toda España”.

Picazo ha explicado que mientras el régimen socialista exprime con sus políticas económicas a los ciudadanos castellanomanchegos y el partido popular juega a ser más ultraderecha, “los liberales buscamos soluciones a problemas reales como la eliminación por Ley del impuesto al agua”.

En una comunidad con la mayor tasa de inflación de España, los ciudadanos han de recuperar su capacidad de compra y de ahorro y esto pasa por la eliminación de impuestos injustos como el impuesto al agua, “pero a ello hay que sumarle la eliminación del impuesto de sucesiones y de transmisiones entre familiares por inmorales”, ha exigido la líder del partido liberal.

Picazo ha explicado en rueda de prensa que los castellanomanchegos están atravesando por un momento en el que “ya no hay que bajar impuestos hay que eliminarlos directamente; los liberales queremos una sociedad más libre y autónoma de políticas y políticos que entienden a los ciudadanos como súperpagadores”.

Cs ni se conforma ni se calla con las maniobras del régimen socialista

La líder liberal ha sido muy crítica con el Gobierno de Page al que ha calificado de un régimen socialista con el que Ciudadanos no va a conformarse ni a callarse, “no nos conformamos y no vamos a tragar con los chiringuitos que han creado a costa de la clase media y trabajadora de Castilla-La Mancha”.

Por ello, Picazo ha reclamado que es el momento de que los ciudadanos tengan la palabra para exigir que los socialistas dejen de meter la mano en sus bolsillos. “El Proyecto de Ley que hoy anunciamos y que vamos a registrar en las Cortes es para eliminar el impuesto al agua que es injustificable e injusto para nuestra comunidad autónoma que está en el vagón de cola de España”.

No obstante, la líder de Ciudadanos ha señalado que en todo 2021 sólo se ha ejecutado un 5% de las obras hidráulicas comprometidas en Castilla-La Mancha, “esto es un escándalo que el régimen socialista y su propaganda calla, pero es que además nos castigan creando un impuesto”. Con todo ello, ha criticado que no sólo hay figuras impositivas que gravan lo mismo, sino que además la recaudación no se destina a los objetivos que indica la normativa comunitaria.