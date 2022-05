Javier Écija consigue en Cogolludo su segundo triunfo consecutivo en el circuito provincial MTB

lunes 23 de mayo de 2022 , 12:54h

La villa serrana de Cogolludo acogió, en la mañana de ayer por primera vez, una de las pruebas del Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara. Sin embargo, y pese a ser éste su estreno en la competición, el club organizador, Club 1 Piñón, y los voluntarios cogolludenses, se han volcado para lograr el éxito de la prueba, como así ha sucedido.

La logística de la prueba venía precedida de un buen número de inscritos para tratarse de una primera edición, con 277 bikers, 251 en la ruta larga (53,5 kms), y 26 en la corta (26 kms). “La carrera ha sido muy rápida y muy espectacular, por el trazado y por cómo estaba el campo de bonito”, así la describía Néstor González (Flyz Rothar Racing Team C.D.E.), segundo ayer en meta, que acumula un cuarto y dos segundos puestos en las tres carreras del Circuito disputadas hasta la fecha. El calor que se intuía en la primera hora de la mañana no fue tal, a medida que la prueba fue cogiendo altura, y el cielo cubriéndose de nubes, quedando así un día perfecto para el MTB.

La salida, neutralizada por las calles de Cogolludo, fue meteórica, lo que ha propiciado alguna montonera en los primeros kilómetros del trazado. Conscientes de la necesidad de poner tierra de por medio, el propio Néstor, el pastranero Alejandro Gómez (Eload Team), que no pudo terminar la prueba por sufrir un percance mecánico a 6 kms de meta, y el a la postre vencedor, Javier Écija (Bike Time), pusieron el pelotón en fila de uno. A la altura de Aleas, en el km 7, el trío había abierto un hueco de algo más de un minuto sobre sus perseguidores. “Me planteé escaparme, porque tenía piernas para ello”, decía al término de la carrera Néstor González, puesto que la disputa de la Day Race de La Rioja, sumada a sus magníficas sensaciones esta temporada con su entrenador, le daban opciones para ello. “Iba haciendo la goma, puesto que no iba nada cómodo al ritmo que me llevaban, aunque conseguí aguantar”, reconocía Écija por su parte. Pero González no terminó de decidirse, y, después del incidente de Gómez, Néstor y Javier llegaban juntos a la subida al castillo, con Néstor tirando y Javier aguantado su ritmo. Pero, aunque “no llevaba mucho más”, decía Écija, a treinta metros de la cima, el de Bike Time se sacó un sprint de la manga que le permitió coronar primero. En la bajada, tomó la iniciativa, y se lanzó a tumba abierta a por la victoria por el pronunciado descenso que componen las calles de la villa camino de la Plaza Mayor. “Javi ha arriesgado mucho, y se ha llevado el sprint, en una bajada difícil”, añadía González. Écija venció con un tiempo de 2h. 16´26”. El hoy subcampeón, que llegaba sólo 2” después, reconocía “haber disfrutado mucho compitiendo en la prueba”, y no se olvidaba de dar las gracias a la organización. “Muchas veces no somos conscientes del trabajo que implica la convocatoria de una prueba como ésta, en la que se notaba que se han esmerado en la limpieza de sendas y caminos”, terminaba González, ilusionado con que en la siguiente prueba, en Jadraque, llegue por fin su primera victoria en el circuito de este año.

En féminas se ha impuesto Natividad Gómez (Flyz Rothar Racing Team C.D.E.) con un tiempo de (2h 50´48”). La vencedora se pensó varias veces si salir, puesto que sufría problemas estomacales al inicio del día, pero, “al ver el ambiente, me he decidido, por suerte, a ser de la partida”, señalaba. La de ayer fue su primera participación en el Circuito MTB de Guadalajara. “Me habían hablado muy bien de él mis compañeros. Y al final, ha sido un día agradable de deporte, con calor, pero no excesivo, y una carrera más rápida de lo que pensaba, muy dura, con subidas de todo tipo, en pista y en sendero, con sendas rápidas, que no hacían necesario el uso de una técnica muy depurada, y un final precioso, subiendo al castillo primero, y bajando después a la Plaza Mayor”, declaraba. Gómez no tuvo rival ayer, puesto que María Sancho hizo segunda, con un tiempo de 3h 02´58” a más de trece minutos.

Un recorrido destinado a convertirse en mítico

El recorrido partía de la imponente plaza mayor de Cogolludo, “Puerta de la Sierra Norte de Guadalajara”, zona declarada como Parque Natural, y concretamente desde la misma fachada del Palacio Ducal.

Después de discurrir, de forma neutralizada, por distintas calles de la localidad hasta llegar a la Ermita de San Isidro, daba comienzo la carrera de manera oficial, tomando el camino en dirección al pueblo de Aleas, pedanía cogolludense, ubicado en el km 7 del trazado, para tomando una senda, proseguir en dirección a la localidad de Torrebeleña (km 10), donde la carrera discurría por un bucle de preciosas sendas, que habían sido previamente recuperadas para la ocasión por el Ayuntamiento y por voluntarios de la organización.

En el km 16 se había establecido el primer avituallamiento, punto en el que se producía también el desvío de la ruta corta y larga, además de ser el primer punto de corte por tiempo (hora y media desde la hora de salida). En el km 26, el recorrido emprendía, Sorbe arriba, el camino de Beleña, cruzando el espléndido Puente Árabe para llegar a la villa subiendo las Escarihuelas, en uno de los puntos más espectaculares.

En el km 33, empezaba una larga subida que atravesaba la propia localidad de Beleña, tomando una de las famosas pistas negras de la zona. El recorrido, rodeado de jaras y bordeando el pantano, llegaba entonces hasta el km 40, donde estaba ubicado el segundo avituallamiento y el segundo corte por tiempo. Allí comenzaba la subida al alto de la deshabitada localidad de Jócar, el punto más alto de la ruta, por encima de los 1.100 metros de altitud. Un tramo de senda y camino hasta el km 48, llevaba a los bikers al pueblo de Monasterio, donde se iniciaba la última parte de la carrera, Aliendre abajo, hasta la villa de Cogolludo.

En la organización y logística de la carrera han colaborado con la Diputación de Guadalajara, con el Club 1 Piñón, Protección Civil de Guadalajara y de Cogolludo, Guardia Civil, y, al menos, treinta voluntarios más añadidos a los integrantes del club. Al final de la prueba, hubo un menú a base de pasta, para que los participantes repusieran energías en meta. El alcalde de Cogolludo, Juan Alfonso Fraguas, destacaba ayer “el éxito de participación”, y ponía en valor “la belleza de nuestro entorno, que es perfecto para la práctica de deportes como la bicicleta de montaña, o actividades como el senderismo”. Por último, el regidor agradecía su implicación y generosidad a los voluntarios, “sin cuya colaboración nada de esto hubiera sido posible” y “a los clubes, instituciones y patrocinadores que apuestan por el deporte de la bici en Guadalajara”, y pedía disculpas “por los fallos en la organización que haya podido haber en esta primera edición y que corregiremos en las próximas”.

El Club en el que ha depositado su confianza la Diputación Provincial de Guadalajara para la coordinación del circuito, Eload Training (eloadtraining.com), ha vuelto a conseguir una brillante prestación técnica en la prueba, pese a ser la primera vez que se organizaba en Cogolludo, cuidando cada detalle de la carrera, en colaboración con las entidades locales, y obteniendo, al final de la misma, el aplauso de los bikers.

Todas las categorías

En Féminas Máster, la vencedora ha sido Alicia Cruz Nieta (3h 57´24”); en Féminas Senior, Natividad Gómez (2h 50´48”); en Junior, Roberto Fernández (2h 34´03”); en Máster 35, Alberto Torres (2h 28´06”); en Máster 40, Néstor González (2h 16´28”); en Máster 45, Roberto Fernández (2h 25´56”); en Máster 50, Jesús Sánchez (2h 45´44”); en Sub 23, Rodrigo Palomares (2h. 22´ 39”); en senior, Javier Écija (2h 16´26”); y en veteranos, José Luis García Écija (2h 34´49”). El equipo ganador en Cogolluldo ha sido el Flyzz Rothar.