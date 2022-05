VOX solicita más zonas de paseo acondicionadas en los alrededores de las residencias de mayores de Guadalajara

miércoles 18 de mayo de 2022 , 17:26h

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara solicitará formalmente en el pleno ordinario de este mes de mayo que el Consistorio capitalino “analice las condiciones en que se encuentran las zonas y parques más cercanos a las residencias de mayores de nuestra ciudad y gestione la confección de zonas de paseos por los alrededores de las residencias y de estancia con sus familiares”.



Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz municipal de VOX en la ciudad, Antonio de Miguel, quien ha añadido, además, que la formación pedirá también “la instalación de un espacio y recorrido, con una zona provista de equipos de ejercicio y rehabilitación para que los mayores puedan realizar ejercicio físico, además de la colocación de bancos ergonómicos, fuentes, protecciones solares y de accesibilidad universal en aceras”.



En una rueda de prensa ante los medios de comunicación, De Miguel ha explicado la necesidad de esta propuesta que VOX llevará al pleno del viernes 27: “Los residentes de las residencias de mayores y sus familiares, cuando les visitan, quieren salir al aire libre cuando hace buen tiempo, y no importa en qué temporada. La pregunta que nos hemos hecho desde nuestro Grupo Municipal en relación con este asunto es si pueden esos mayores ir al parque o zona más cercana a la residencia andando, sin largos trayectos, con accesibilidad universal, sin cruces peligrosos y con equipamientos apropiados para ellos”.



El edil de VOX ha proseguido diciendo que “hemos estudiado estas condiciones en la ciudad de Guadalajara. Y hemos podido comprobar que en la mayoría de situaciones hay determinadas carencias como la falta de bancos ergonómicos instalados para asegurar un lugar de descanso. También la ausencia de aseos públicos, la falta de fuentes de agua potable accesibles y de protecciones solares en las zonas estanciales para los meses de más calor. También hemos podido ver la carencia de accesibilidad universal en aceras y recorridos”.



“Salir a pasear con nuestros mayores por los alrededores de su centro residencial debe ser una acción sencilla, cotidiana y segura”



Antonio de Miguel considera que en el entorno de las residencias de mayores de la ciudad de Guadalajara “otro de los elementos a incorporar es el de una zona de ejercicio y rehabilitación al aire libre, con una serie de circuitos que completen un programa de actividad física para la prevención y tratamiento del deterioro muscular y esquelético, mediante una serie de aparatos diseñados y dirigidos especialmente para ellos, permitiendo realizar ejercicios de coordinación, equilibrio, movilidad y fuerza”.



Al entender del edil-portavoz de VOX “todos estos elementos son determinantes para que las personas mayores, sus familiares y visitas disfruten de estas zonas de salida y paseo y de sus beneficios físicos y mentales. El diseño de este tipo de espacios públicos condiciona muchísimo la autonomía y calidad de vida de las personas mayores, favoreciendo o no que puedan estar sanas. De esta forma podrían realizar actividades al aire libre e interactuar socialmente en comunidad, y no permanezcan aisladas y en soledad en su habitación”.



Y es que, según Antonio de Miguel, “los mayores que viven en las residencias de la ciudad están deseosos de salir a caminar o disfrutar del aire libre. A ellos les encanta, aunque muchas veces deben ser motivarlos a salir. Salir a pasear con nuestros mayores por los alrededores de su centro residencial debe ser una acción sencilla, cotidiana y segura. Para ello todo debe estar adaptado y equipado. Debe existir, en la medida de las posibilidades, un espacio para recorrer, pasear, sentarse a descansar que no dificulte en absoluto la autonomía del mayor y se encuentren cómodos. Estos espacios exteriores en las residencias para mayores son, sin duda, esenciales, son terapéuticos. Incluso en aquellas personas con movilidad reducida o que precisan de una silla de ruedas para movilizarse”, ha subrayado.



Así surge esta propuesta “porque en VOX tenemos la firme convicción de que los paseos por los alrededores de la residencia son una valiosa oportunidad para incentivar las relaciones sociales y familiares de nuestros mayores. Para ello deben ser espacios seguros y accesibles, donde haya suelos planos y sin barreras arquitectónicas”, ha finalizado diciendo el portavoz municipal en Guadalajara, Antonio de Miguel.