Sigüenza recibe el apoyo de Felipe VI a su candidatura a Patrimonio Mundial

jueves 31 de marzo de 2022 , 19:09h

En audiencia a una delegación municipal, respondiendo a la petición de la alcaldesa del Municipio, María Jesús Merino, a la que se ha unido también el presidente regional, Emiliano García-Page, el rey ha manifestado su apoyo a la candidatura, al tiempo que ha ratificado la presidencia de honor de los Reyes de España del patronato del IX Centenario.



El rey de España, Felipe VI, ha recibido en audiencia, respondiendo a la petición de María Jesús Merino, a una representación de la corporación municipal de Sigüenza encabezada por la propia alcaldesa, del Consejo asesor del IX Centenario de su reconquista y del Consejo Rector de la Candidatura a la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO de Sigüenza y su comarca.



En la audiencia, a la que también ha asistido el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Felipe VI ha ratificado su compromiso para asumir la presidencia de honor del patronato del IX Centenario, que ya había comunicado por escrito al Ayuntamiento en noviembre pasado. “Fue el 22 de enero de 1124, día de San Vicente, cuando el nuevo obispo de Sigüenza, el cluniacense Bernardo de Agén con la ayuda de tropas castellanas reconquistó Sigüenza. No dejaron ni obispos, ni reyes de impulsar el desarrollo de la ciudad, ni la construcción de su catedral, y hoy, cuando tenemos en el horizonte la celebración del IX Centenario de aquella reconquista y repoblación, contamos de nuevo con el apoyo no solo del Cabildo y del obispo seguntino, sino también del vuestro, Majestad”, ha dicho la alcaldesa en la audiencia en referencia al dato histórico.



Además, Merino ha informado al rey que el gobierno municipal está haciendo de la celebración de la efeméride un proyecto transversal, que nace del pueblo de Sigüenza. “A la respuesta ciudadana, al entusiasmo que despierta en seguntinos y visitantes el IX Centenario, le hemos unido el apoyo institucional, comenzando, como no podía ser de otra manera, por el Ayuntamiento, que lidera las propuestas y va confeccionando su calendario, continuando por Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades, que auspicia actividades culturales de talla nacional, como la nueva Atémpora, un hito con el que estamos tremendamente ilusionados, por el gobierno de España, que lo declaró acontecimiento de excepcional interés público y por supuesto, como decía antes, también de la Casa Real”, ha añadido.



Asimismo, Felipe VI ha mostrado su apoyo a la candidatura de Sigüenza y su comarca a Patrimonio Mundial de la UNESCO. “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, y asume la más alta representación del España. Por todo ello, muchas gracias por querer compartir con todos nosotros el júbilo de un Centenario tan singular. Gracias por aceptar la presidencia de honor de una celebración que forma parte esencial de las actividades culturales que van a ir jalonando los años precisos para que nuestra Candidatura a Patrimonio Mundial logre ser reconocida por la UNESCO, y gracias también, Majestad, por el apoyo a nuestra candidatura que me habéis transmitido hoy”, ha aseverado también Merino.



El IX Centenario y la Candidatura a Patrimonio Mundial, que ya forma parte de la lista indicativa del estado español en la categoría de Paisaje Cultural, son las dos grandes palancas con las que el gobierno municipal, apoyado por el resto de instituciones, lucha contra la despoblación, el principal problema de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara. “Canalizando el entusiasmo de la gente y gracias al apoyo institucional, tanto monta, monta tanto, que hoy llega aquí a su máximo exponente con el que recibimos de la Casa Real, estamos convirtiendo a uno de los rincones más vacíos del mapa de España en una tierra de oportunidades”, añadía la alcaldesa.



En este sentido, Sigüenza cuenta desde hace unos meses con el apoyo de una ley necesaria: Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural, todo un referente nacional. “Por su contenido, elaboración y puesta en común y espíritu felicito a la Junta de Comunidades. Y quiero ponerla en valor hoy aquí”, ha dicho Merino.



Sigüenza y la Sierra Norte trabajan codo a codo con otra de las regiones, como es la de Soria, más afectadas por este mismo problema de la despoblación. De aquella tierra parten interesantísimas acciones que ayudan en esta lucha, como es la convocatoria y organización de PRESURA, la feria nacional para la repoblación del medio rural entre otras muchas. Sigüenza tendrá el placer de acoger su VI Edición en noviembre próximo.