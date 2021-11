La Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial entra en la Lista Indicativa de España

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 12 de noviembre de 2021 , 14:02h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La viceconsejera de Cultura, Ana Muñoz, ha informado esta mañana en reunión telemática con la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ambos en Sigüenza, y con la consejera de Educación Cultura y Turismo, Rosa Ana Rodríguez, en este caso presente desde Toledo, que la propuesta 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza', presentada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la categoría de Paisaje Cultural, acaba de entrar en la Lista Indicativa de España como candidata a convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO.



Así lo ha decidido el Pleno del Consejo de Patrimonio Histórico, convocado por el Ministerio de Cultura, en el que hay representación de todas las comunidades y ciudades autónomas, en una reunión mantenida estos días en Menorca. La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, no ocultaba esta mañana su satisfacción. “Desde el primer momento dijimos que lograr el reconocimiento como Patrimonio Mundial no era un camino fácil, pero hoy, lo vemos mucho más cerca, toda vez que ya formamos parte de la Lista Indicativa de España”, señalaba en comparecencia a los medios.



Según la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, el primer paso que debe llevar a cabo un país para incluir un bien en la Lista de Patrimonio Mundial es la realización de un inventario de los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en un futuro. Este Inventario se conoce como Lista Indicativa y su objetivo es reflejar la diversidad cultural y natural de un país con un potencial valor universal excepcional.



La candidatura 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza' abarca un territorio de 219 kms², entre Sigüenza, La Olmeda de Jadraque, Cincovillas y Atienza, quedando delimitado por el Barranco del Río Dulce al sur, y al norte por el entorno de la villa de Atienza. La propuesta se define por el valor universal de este territorio, por albergar un conjunto de elementos de gran valor cultural y natural en el que un medio natural excepcional ha condicionado la existencia de un poblamiento, desde el siglo XII cuando se produce la conquista cristiana del territorio, también excepcional, basado en la propagación y explotación de las salinas que existen entre Atienza y Sigüenza.



“Ahora, sólo queda por delante la UNESCO, y, aunque será necesario mucho tiempo, el primer objetivo ya se ha cumplido”, añadía Merino. La alcaldesa de Sigüenza tenía palabras de agradecimiento para la Junta de Comunidades, “que ha apoyado incondicionalmente este proyecto desde su misma génesis, desde el presidente Page hasta la viceconsejera, Ana Muñoz y la consejera de Cultura, Rosa Ana Rodríguez, algo que demuestra el hecho de que la nuestra haya sido la única propuesta de nuestra región para entrar en la Lista Indicativa”, y para el equipo de personas que se ha implicado “yendo mucho más allá de lo profesional” para lograr entrar en la lista. Merino ha destacado la labor del Consejo Rector de la Candidatura, y en especial de su presidente, Antonio Fernández-Galiano, “cuyo empuje y apoyo constante han resultado decisivos”, del asesor de la Candidatura, Víctor López-Menchero, “que ha sabido orientar el Plan Estratégico de la manera adecuada para poner en valor no solo a Sigüenza, sino también a toda la comarca salinera de la Sierra Norte, hasta Atienza”, y de la cronista oficial de la ciudad, Pilar Martínez Taboada, “siempre entregada a una causa en la que cree”, añadía.



Por último, Merino recordó el valor que tiene la Candidatura para una comarca fuertemente despoblada como es la de la Sierra Norte de Guadalajara. “Un proyecto como este, sólo puede atraer inversiones y mejoras a todos los niveles, y poderosos argumentos no solo para fijar población, sino para atraer nuevos pobladores, turismo de calidad, y, en definitiva, futuro”, terminaba.



“Ya estamos en la Champions y vamos a ir a ganarla”, ha valorado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, haciendo un símil futbolístico: “Nos costará tiempo, pero ya estamos entre los elegidos y los mejores y, como Sigüenza y la provincia se lo merecen, y toda Castilla-La Mancha les apoya, lo vamos a conseguir”, ha dicho, tras agradecer el trabajo conjunto de instituciones y sociedad civil seguntina, encabezado por el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Sigüenza.



Por su parte, Antonio Fernández-Galiano, presente también hoy en la reunión, compartía la ilusión por este hito decisivo que se ha producido. “Como siempre digo, la meta está en el camino, y hoy, ese camino, está mucho más despejado. Creo que la inclusión en la Lista Indicativa muestra que se ha hecho un trabajo serio, riguroso, sin tintes políticos”, ha dicho Fernández-Galiano.