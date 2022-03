VOX lamenta que “Rojo sitúe a Guadalajara en un excesivo endeudamiento y que Ciudadanos siga legitimando su imprudente gestión económica”

viernes 25 de marzo de 2022

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel ha denunciado que el alcalde socialista, Alberto Rojo “no quiera dar explicaciones a los vecinos de la ciudad de perpetrar el mayor derroche municipal, la mayor imprudencia económica y el excesivo endeudamiento para el Ayuntamiento de Guadalajara, escondiéndose en falacias”, y ha lamentado que “este derroche sea justificado por sus socios de gobierno, Ciudadanos, siendo cómplices de ello, legitimando la imprudente gestión económica de Rojo en el Ayuntamiento únicamente por agarrarse a un clavo ardiendo para mantener su sillón ante las elecciones del próximo año”.



De Miguel ha realizado estas manifestaciones durante sus diferentes intervenciones en el pleno ordinario de este viernes, en el que se han debatido varios asuntos económicos de gran interés para la ciudad como la liquidación del presupuesto de 2021, el informe anual de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos y reparos al mismo, una modificación de crédito de 7 millones de euros para el presupuesto de 2022 o la adjudicación de una operación de préstamo de 8,5 millones de euros, correspondiente también al ejercicio actual.



En cuanto a la modificación de crédito de siete millones de euros, el portavoz de VOX ha resaltado que la misma “vuelve a incumplir la regla de gasto y su normativa, vuelve a situar al Ayuntamiento de Guadalajara en un marco de inestabilidad presupuestaria”, denunciando que “el gobierno de Rojo y Ciudadanos vuelve a aprovechar y a excusarse en la emergencia sanitaria para conducir a los guadalajareños a la ruina”.



Respecto a la aprobación de una operación de préstamo de 8,5 millones de euros, De Miguel ha afeado las formas de realizarla por parte del alcalde socialista, Alberto Rojo porque “firmó el decreto antes de contar con la aprobación del pleno. Su soberbia le ha vuelto a jugar malas pasadas porque esta operación tenía que ser aprobada en pleno. El alcalde solo está legitimado para concertar las operaciones de crédito si no supera el 10 por ciento de los recursos ordinarios previstos en el presupuesto. Y el gobierno socialista y de Ciudadanos lo está superando con esta operación. Se creen por encima del bien y del mal y les ciega su soberbia”, ha puntualizado.



Del mismo modo, el edil de VOX ha remarcado que esta operación de préstamo de 8,5 millones de euros “traerá un gran endeudamiento a los guadalajareños y a esta Corporación”, por lo que VOX ha votado en contra de una operación “que nos tememos que irá destinada al autobombo y a la publicidad del gobierno de cara a las elecciones del año que viene”.



Por último, en cuanto a la liquidación del presupuesto de 2021, Antonio de Miguel ha remarcado que “el interventor hace constar en su informe que el resultado presupuestario ajustado está sobrevalorado en torno a los cinco millones de euros”, al tiempo que ha preguntado por el número de facturas del ejercicio 2021 pendientes de pago y la cantidad total pendiente de pago en la actualidad: “¿Cuándo se les va a pagar a los proveedores? ¿Qué razones se les va a dar a los proveedores por haberles pagado tan tarde si ellos que hicieron todo correcto?”, ha dicho.



VOX reitera su rechazo al nombramiento de “cargos prescindibles y duplicados”



Por otro lado, sobre la subida de la tasa del servicio de recogida de basuras, aprobada por el gobierno socialista y de Ciudadanos, Antonio de Miguel ha apuntado que “desde VOX nos parece precipitada esta decisión. No son momentos para incrementar las tasas a los ciudadanos y, por supuesto, no es normal malgastar el dinero que llegó de subvenciones de Europa para los contenedores soterrados, subvenciones para adaptarnos a su agenda verde, y ahora retirarlos. No se puede tirar a la basura de esta manera el dinero de los guadalajareños”, ha destacado el edil de VOX.



De igual forma, el Grupo VOX ha votado en contra del nombramiento del nuevo director general de Deportes, recordando que “rechazamos ya en su momento el nombramiento de Juan Leal, que era el número 13 en la lista de Alberto Rojo a las elecciones municipales, y de Aurelio Zapata, que figuraba en el puesto dos de la lista socialista al Congreso de los Diputados en las últimas generales. Lo rechazamos porque estos puestos y cargos son duplicidades de funciones que cuestan 110.000 euros a los vecinos de Guadalajara. Entendemos que ya hay dos concejales para realizar dichas funciones. Y también porque son chiringuitos de colocación del Partido Socialista. No hemos de olvidar objetivo de eliminar los patronatos de Deportes y Cultura e integrarlos en el Ayuntamiento era para ahorrar y hacer una gestión más eficaz. Y no para nombrar y mantener más sillones con sus chiringuitos. Es un gasto innecesario en los tiempos que corren. Nos parece que es indigno, inmoral y un insulto a los vecinos de Guadalajara en estos momentos tan difíciles”.



De Miguel ha remarcado que “VOX ha venido a reducir el gasto político y de despilfarro en este Ayuntamiento. Lo estamos haciendo ya en Castilla y León, en Madrid y lo haremos en Guadalajara en breve”.



“Es triste que un grupo como Ciudadanos se niegue a impulsar la Semana Santa”



En cuanto al debate de las mociones, en la que VOX llevaba una propuesta para que la Semana Santa de la ciudad fuese declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, la misma fue rechazada con los votos de los grupos Socialista, Ciudadanos, Podemos y Aike. A este respecto, el portavoz de VOX, Antonio de Miguel, ha recordado que “la Semana Santa de la ciudad cumple los requisitos para ser declarada de Interés Turístico Nacional, tuvo impactos publicitarios en medios nacionales que la pandemia paró, pero el trabajo del equipo de Gobierno debería ser potenciarlos y activarlos como han hecho con otros colectivos u otros eventos y fiestas de Guadalajara. Debemos comenzar a analizar, a estudiar y a elaborar un dossier en el que se expongan el conjunto de motivos por los que se solicita la catalogación de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa de Guadalajara. Conseguirlo y el mero hecho de solicitarlo ya sería un gran impacto para la promoción turística y la imagen de la ciudad. Sería un gran reconocimiento al trabajo de cientos de personas y muchas generaciones, que han hecho de nuestra Semana Santa un gran acontecimiento religioso, turístico y cultural”.



Sin embargo, De Miguel ha lamentado la actitud y el voto en contra del Grupo Ciudadanos, en cuya responsabilidad recae la Concejalía de Turismo, “poniendo excusas a una moción de VOX para luego, como hizo con la propuesta de VOX sobre el área de autocaravanas para la ciudad, apropiarse de la generación de la idea y llevarla a cabo. Es triste que un grupo como Ciudadanos se niegue a impulsar la Semana Santa de la ciudad”.