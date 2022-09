Ortega Smith: "Espero que los cazadores no caigan en la trampa de García-Page"

sábado 10 de septiembre de 2022 , 12:58h

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de querer suprimir la caza de la Ley de Bienestar Animal por fines electoralistas. "El PSOE no defiende la caza, la critica, pero vienen elecciones y no quieren perder los votos de los cazadores", ha asegurado.



Ha sido durante su visita a la Feria de Albacete, donde, a preguntas de los medios, ha señalado que no confía en que lo haga. "No me lo creo, el PSOE miente más que habla, lo que ocurre es que vienen elecciones y se dan cuenta que van a perder muchos votos, pero yo confío en que los cazadores no caigan en la trampa", ha añadido.



En este sentido, se ha comprometido a garantizar la protección de la caza si Vox entra en el Gobierno. "La caza es riqueza y sostenibilidad y siempre estará protegida con Vox".



CRITICA AL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE



Gobierno al que pretenden llegar en los comicios de mayo de 2023. "Vox sale a ganar, a ser la fuerza que condicione el próximo Gobierno de Castilla-La Mancha y a entrar en muchos ayuntamientos, empezando por el de Albacete", ha afirmado, criticando a su corporación municipal por "no tener claras sus prioridades".



"Está muy bien peatonalizar una calle y tirarse meses anunciando una obra en la que ni han tenido cuidado en poner ni un solo árbol, pero luego son incapaces de pagar las horas extra a su Policía Local ni de dotarles de los medios humanos y materiales necesarios".



APUESTA POR LA ENERGÍA NUCLEAR



De otro lado, ha defendido las iniciativas propuestas por su partido en materia de consumo energético, apostando por una reducción "inmediata" del 40 por ciento de los impuestos de la energía y los hidrocarburos, así como por el uso y la explotación de la energía nuclear y los recursos hídricos. "Es la única forma de competir en un mercado en el que cada vez es más difícil intentar sobrevivir con una dependencia tan grande del exterior".



CANDIDATO EN CASTILLA-LA MANCHA



Por otra parte, el secretario general de Vox ha vuelto a dejar en el aire su candidatura a las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha el próximo mes de mayo. "Ni yo mismo lo sé, dependerá en su momento de donde esté", ha señalado a preguntas de los medios.



Según ha asegurado, Vox presentará sus candidaturas una vez se hayan convocado las elecciones, "después de un importante proceso de selección". Asimismo, se ha mostrado convencido del proyecto político y de sus compañeros de partido.



"Cualquiera de nosotros puede ser candidato en cualquier parte de España porque hemos venido a servir a España y los españoles en aquellos lugares donde podamos ser más útiles", ha añadido, poniendo de ejemplo al exdiputado nacional Ignacio Garriga, que abandonó el Congreso para volver al Parlament.



"Así será siempre que haga falta que cualquiera de nosotros esté en cualquier punto de la geografía, porque para nosotros el proyecto es un proyecto nacional, con un mismo mensaje y una única organización", ha concluido.