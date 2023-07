Fernando Toquero renuncia al puesto de coordinador en el Ayuntamiento de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 15 de julio de 2023 , 14:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A pesar de haber trabajado con anterioridad en tareas de comunicación y producción de proyectos culturales y acreditar un currículum y experiencia profesional de más de dos décadas para el Consistorio bajo gobiernos municipales de PP y PSOE, Toquero renuncia a la labor de coordinación en la alcaldía para no poner en tela de juicio el desempeño de su hermano, primer teniente de alcalde y responsable de la concejalía de Cultura, y para defender su propio nombre, así como al proyecto VOX.



El productor editorial, empresario y experto en comunicación cultural, quien por otra parte fuera presidente de la Plaza de Toros de Guadalajara, cargo sin remuneración económica, bajo la confianza de los alcaldes Antonio Román (PP) y Alberto Rojo (PSOE). Fernando Toquero, nombrado recientemente coordinador del primer teniente de alcalde (cargo que ostenta el concejal de VOX Javier Toquero) ha renunciado este sábado al puesto para evitar así que su nombramiento pueda ser utilizado para tratar de dañar a su hermano y primer teniente de alcalde; su propia imagen y honor y al proyecto político de VOX.



Toquero zanja así la polémica creada tras el anuncio de su contratación que, en un claro intento de desprestigiar tanto su nombre como a VOX, se ha puesto en tela de juicio a pesar de haber trabajado anteriormente para el Ayuntamiento de Guadalajara y otras instituciones públicas provinciales y regionales, con gobiernos de Partido Popular y PSOE, y de reunir las características óptimas para el desempeño de la tarea encomendada.



Decidido a no dar una sola facilidad a quienes tienen por objetivo debilitar a VOX, Toquero renuncia al puesto y señala que no encontrarán en él una herramienta para minar el proyecto político en el que han confiado miles de guadalajareños, doblando en los pasados comicios municipales el número de concejales (de 2 a 4) y representando a más del 15% de los votantes.