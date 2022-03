Sara Simón: “El PP se sigue oponiendo a pagar las facturas a proveedores que ellos mismos contrataron”

viernes 25 de marzo de 2022 , 17:51h

“Es justo que toda la ciudad de Guadalajara sepa que este equipo de Gobierno sigue abonando facturas que Antonio Román no quiso pagar”. Así de clara y contundente se ha mostrado Sara Simón, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, en relación a un Reconocimento Extrajudicial de Crédito (REC) que, hoy, el Pleno Municipal ha tenido que aprobar para poder abonar una factura pendiente sin contrato ni asignación presupuestaria desde abril de 2018 por un servicio de ambulancia en un evento derpotivo.



El Partido Popular, que ha decido abstenerse a que se lleve a cabo el pago de esta factura pendiente, “ha demostrado que se sigue oponiendo a pagar las facturas a proveedores que ellos mismo contrataron mientras gobernaban”, ha señalado la portavoz socialista. Este hecho – el de la abstención – “es denunciable públicamente. No es de recibo que años después de la desaparición del extinto Patronato Municipal de Deportes sigamos pagando a proveedores”. Unos proveedores – proseguía en la misma línea Simón – que, además “han llevado a juicio al Ayuntamiento de Guadalajara”.



“Como bien ha dicho la concejala de Hacienda durante el debate plenario, nos está costando años limpiar los armarios llenos de facturas impagadas por parte del PP”, ha remarcado Simón. En la misma línea, Sara Simón ha apuntado que esta factura “es una de las muchas que hemos tenido que pagar”. “Ojalá sea la última”, ha sentenciado Simón.



La factura, que el Ayuntamiento de Guadalajara ha tenido que reconocer como impagada, corresponde a un servicio de Ambulancias pactado por el anterior Gobierno presidido por Román durante los Juegos Deportivos Nacionales de Transplantados celebrados en 2018. Como consecuencia del impago, el proveedor demandó al consistorio municipal y hoy, casi 4 años más tarde se va a proceder al pago. Un servicio del que no consta ni contrato y que, además, carecía de asignación presupuestaria, algo que, como ha reconocido Simón, “es, a todas luces, irregular”.



La votación de este Reconocimiento Extrajudicial de Crédito para el pago de la citada factura ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, VOX y AIKE y con las abstenciones del propio PP y UP.