El futuro Edificio de Servicios Múltiples de Sigüenza, que incluye el Centro de Día, dará servicio a 4.700 personas y trabajo a 55

viernes 04 de marzo de 2022 , 17:48h

El proyecto, presentado esta mañana por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, y por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, albergará un Centro de Día con Servicio de Estancias Diurnas y dependencias de las delegaciones provinciales de las consejerías de Economía, Empresas y Empleo; Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y Desarrollo Sostenible. Este futuro espacio acogerá también la base del retén de GEACAM.

Sigüenza. 04 de marzo de 2022. La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, el presidente regional, Emiliano García-Page, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, han presentado esta mañana en el Auditorio de El Pósito el proyecto del Edificio de Servicios Múltiples seguntino.

Se trata de un proyecto de redistribución y adecuación de espacios en las edificaciones que componen la antigua escuela hogar ‘Nuestra Señora de la Estrella’ de Sigüenza para su uso como edificio de usos múltiples del Gobierno de Castilla-La Mancha y Centro de Día. Esta nueva infraestructura dará servicio a más de 4.700 personas, donde tendrán su puesto de trabajo más de medio centenar de empleados. “Desde que perdiera su función como Escuela-Hogar, las instalaciones no habían hecho sino avejentarse sin que se haya invertido un euro en ellas en los últimos años”, ha señalado esta mañana la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino.

El futuro Edificio de Servicios Múltiples seguntino dará cobertura tanto al municipio como a la comarca, dotándola de un Centro de Día con Servicio de Estancias Diurnas y dependencias de las delegaciones provinciales de las consejerías de Economía, Empresas y Empleo; Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y Desarrollo Sostenible. Este futuro espacio acogerá también la base del retén de GEACAM. Convertirlo en realidad exigirá una inversión de 3,2 millones de euros.

En este sentido, Merino ha calificado el proyecto como “muy interesante para nuestra comarca”, puesto que va a prestar servicio no sólo al municipio de Sigüenza, sino a toda la Sierra Norte, cumpliendo dos objetivos, el primero, apoyar a los mayores, teniendo en cuenta la media de edad actual de la población, pero, por otro lado, también va a generar nuevos puestos de trabajo de personas dedicadas a su atención. “Recuperamos instalaciones, generando empleo y atendiendo a los mayores. Pero es que además, aquí va a haber también un retén de incendios, que se encargará de preservar el valor natural de la Sierra Norte, se van a centralizar todas las oficinas que la Junta tiene en Sigüenza, y también se van a remodelar por completo las aulas”, ha subrayado.

Según ha informado el el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, el proyecto, obra del arquitecto vinculado con Sigüenza, José Luis Pamiés, ha salido a licitación, hoy mismo. Por su parte, el presidente Page ha insistido en que la colaboración institucional está sacando a Sigüenza del letargo, y, al respecto del objetivo de la Candidatura de Sigüenza y su comarca a Patrimonio Mundial, ha puesto el foco en el próximo objetivo: la recuperación de las Salinas de Imón.

Después de la presentación, tenía lugar una visita a las obras de recuperación del Parque de La Alameda, ahora en plena ejecución, que empezaron el pasado día 21 de febrero, y que van a costar algo más de 1.5 millones de euros.

La alcaldesa de Sigüenza ha afirmado que “las obras avanzan a buen ritmo y nuestro objetivo es que antes del verano, el 15 de junio, el paseo principal y los quioscos estén abiertos al público, con todo el valor histórico, patrimonial económico y social recuperados para este emblema de Sigüenza que lleva sin actuaciones de envergadura desde que lo inauguró el obispo Vejarano hace más de 200 años”. Merino ha destacado que “si esta obra no se ha hecho antes es porque no hubo el dinero necesario, o porque no lo supieron traer”, por lo que, una vez más, daba las gracias a la Junta de Comunidades y a la Diputación Provincial de Guadalajara. “Es gracias a la colaboración institucional que emprendemos proyectos de esta envergadura”.

Con proyectos clave para Sigüenza y su comarca, cada uno en una fase diferente de ejecución -Alameda y Plan de Sostenibilidad Turística en plena ejecución, la depuradora a punto de ser adjudicada, la recuperación de las murallas con inicio de obra previsto para este año, y la escuela hogar saliendo a licitación en el último tramo de 2022, llegarán a Sigüenza más de 10 millones de euros procedentes de diferentes instituciones en esta legislatura “destinados a crear futuro para Sigüenza, luchar con realidades contra la despoblación”, termina Merino.