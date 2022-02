El PP denuncia que Castilla-La Mancha pierde mil millones de euros al año con el actual sistema de financiación socialista

martes 22 de febrero de 2022

El portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Cañizares, ha avanzado hoy que el PP-CLM estará “a la cabeza” reivindicando una financiación “justa” para nuestra tierra, pero, ha avisado a Page que “no aceptará” que esto sea “moneda de cambio” para que se suban los impuestos a los castellanomanchegos.



Así se ha pronunciado Cañizares, en rueda de prensa, tras la celebración del Comité de Dirección, -presidido por Paco Núñez-, donde ha recordado que el PP-CLM “tiende la mano a Page” para reclamar lo que a Castilla-La Mancha le pertenece “por justicia”, ya que, con el actual sistema de financiación socialista “perdemos más de mil millones de euros al año”.



En este sentido, ha exigido a Page que, reclamar una financiación justa para Castilla-La Mancha no puede servir como “contraprestación” para “abrasar y freír” a impuestos a los ciudadanos de esta tierra.



De esta manera, ha insistido en la necesidad de que nuestra región tenga la financiación necesaria para dar mejores servicios sanitarios y educativos, pero, ha advertido al mismo tiempo, que la armonización fiscal que solicita Page es “una trampa” para que se suban los impuestos a los castellanomanchegos.



Así mismo, ha recordado que, el PP-CLM siempre defenderá una bajada generalizada de impuestos, al igual que han hecho las comunidades gobernadas por el PP, ya que, bajando la presión fiscal se consigue una mayor recaudación y un mayor dinamismo de la economía



Por ello, Cañizares ha asegurado que el PP-CLM defenderá a aquellos que generan riqueza y empleo en nuestra región, puesto que, “ya no pueden soportar tanta presión fiscal por parte de los Gobiernos socialistas”.



“Urge tomar decisiones. El PP es la única alternativa real a los desgobiernos de Page y Sánchez”



Además de esto, Cañizares ha asegurado que el PP-CLM está viviendo con “mucho dolor y preocupación” la situación que atraviesa en estos momentos la dirección nacional del PP.



En este sentido, ha indicado que el PP-CLM ha estado, durante estos días, escuchando el sentir de nuestros afiliados, simpatizantes y cargos del partido para buscar soluciones a esta crisis abierta en el PP nacional.



Por eso, el PP-CLM está trabajando desde la unidad, ya que, “urge no alargar esta situación por más tiempo y tomar decisiones ya para devolver la estabilidad en el partido”.



Así, ha insistido en la necesidad de trabajar con serenidad y con responsabilidad para que el PP siga siendo la única alternativa real al peor gobierno que tiene nuestro país, el de Sánchez, y el peor gobierno que ha tenido esta tierra, el de Page”.