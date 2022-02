Errores propios condenaron a FS Pozo de Guadalajara ante EFS Cazalegas/Cazalia FS (3-7)

domingo 20 de febrero de 2022 , 08:56h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su encuentro ante Cazalegas (3-7). Los poceros no tuvieron un buen día ante un rival que está en claro crecimiento respecto a lo que se vio en la primera vuelta, y que se llevó merecidamente los puntos.



El duelo empezó mal, una perdida en iniciación y gol de los azules 18,38 del intermedio (0-1). Pozo se repuso pronto del golpe, con un buen remate de banda de Carlos Alonso igualó el encuentro a 16,08 del intermedio. Los rojillos no se encontraban cómodos en el choque pese a igualar pronto, y se cargaron de faltas llegando a la 5ª infracción a 5,48 del descanso.



Cazalegas se volvió a adelantar tras un disparo a 4,04 del intermedio (1-2), y el encuentro se puso cuesta arriba del todo cuando una contra a tres del descanso supuso el 1-3. Pozo estaba totalmente fuera del encuentro, pero Gabi tras un córner hizo el 2-3 a 2,37 del intermedio. Cuando el encuentro parecía encaminado a la desventaja mínima los poceros hicieron absurdamente la 6ª falta. Cazalegas no falló el tiro de 10 metros e hizo el 2-4 a 42 segundos del descanso.



Faltó gol para refrendar el buen arranque de segunda parte Los poceros salieron muy bien en el segundo tiempo, subiendo líneas, y generando oportunidades para acortar distancias. Los visitantes supieron sufrir y aguardar su momento para enganchar dos contras a 13,14 y 12,31 del final y ampliar la ventaja hasta un 2-6 muy difícil de remontar.



Rubio logró tras un disparo el 3-6 a 11,58 de la conclusión. Los poceros intentaron acortar distancias con portero-jugador, probando varios ataques sin éxito. Tras una perdida de 5 a 3,58 de la conclusión los azules cerraron definitivamente el encuentro.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Curi, Carlos Alonso y Diego -cinco inicial- Andrés Romero, Gabi, Raúl Alonso, Rubio, Javi Oreja, Carlos Abarca y Pablo Salas.



Goleadores: Carlos Alonso, Gabi y Rubio.