El Talavera B se lleva los tres puntos de El Jaenal

C.D.Yunquera 0 - C.F. Talavera de la Reina "B" 2

domingo 20 de febrero de 2022 , 13:04h

Si los de Joaquín Yagüe hubiesen aprovechado las oportunidades clarísimas que tuvieron nada más comenzar la primera mitad a lo mejor en esta crónica estaríamos hablando de otro desenlace muy distinto en el partido disputado este sábado entre el C.D Yunquera y el C.F.Talavera B correspondiente a la vigésimo tercera jornada d fútbol en primera preferente Grupo II.



Llegaba a Yunquera el todopoderoso equipo internacional del Talavera B a disputar un encuentro en el que la condición de favorito era su mejor carta de presentación y máxime con la situación en la tabla de su rival antojadonse este muy asequible pero los azulones no quisieron ser el convidado de piedra y plantaron cara desde el minuto uno.



Los talaveranos hicieron gala enseguida de un juego preciso y rápido, especialmente por las bandas, a lo que los de Joaquín Yagüe contestaron con un buen planteamiento defensivo y armando sendas contras que bien habrían podido acabar en gol de haber estado más acertados sus delanteros. Sin embargo en serían los visitantes los que se adelantarían en el marcador en el minuto 28 por mediación de Leonardo de Freitas al finalizar este en gol con un certero cabezazo una jugada perfectamente trenzada por banda izquierda.



Con el gol en contra los yunqueranos no perdieron la calma aunque si se sintieron algo incómodos perdiendo en ciertas fases la colocación de la que poco a poco se fueron recomponiendo a pesar de los arreones del rival acompañados por decisiones arbitrales que se podrían calificar como no equitativas. Con este guión fueron pasando los minutos yéndose ambos conjuntos a vestuarios sin que el luminoso experimentara variación.



El paso por vestuarios y la posterior reanudación volvió a dejar claro que los azulones estaban dispuestos a vender cara su derrota y seguían plantando cara y recibiendo muchas faltas en el centro del campo siendo algunas de ellas merecedoras de algo más que una simple advertencia. Con el juego un poco trabado los minutos iban pasando y ya sería en el 60 cuando el cuadro visitante ponía tierra de por medio consiguiendo el que sería el definitivo 0-2 por mediación de su goleador, Jesús Carrillo, al rematar este de cabeza a la red un balón servido de nuevo desde la banda izquierda.



Los treinta minutos restantes hasta la finalización no cambiaron nada ya que el luminoso ya no se movería a pesar de los intentos en vano de los azulones para conseguir algún tanto que les diera esperanzas y que eran desbaratados por el oficio de los talaveranos que a pesar de su juventud están bien adiestrados para marcar los tiempos de un partido.



En resumidas cuentas otra derrota para los de Joaquín Yagüe que no se puede calificar de inmerecida pero que deja las dudas para su equipo si todo hubiera podido cambiar de haber estado más acertados de cara al gol destacando sobre todo la entrega de todos los jugadores que saltaron al terreno de juego.



La nota negativa del partido entre yunqueranos y talaveranos la puso un espectador al lanzar al terreno de juego junto a uno de los jueces de línea un vaso de plástico en señal de protesta por la actuación que según el le parecía injusta y que desde el C.D Yunquera se condena enérgicamente.



El próximo partido de los azulones será en Noblejas ante un rival complicado en el que a buen seguro saldrán a entregarse en el afán de llevarse un buen resultado.