Yincana navideña para los niños por las calles de Fuentenovilla

jueves 30 de diciembre de 2021 , 17:16h

El Ayuntamiento de Fuentenovilla había preparado un amplio programa de Navidad, en los meses de octubre y noviembre, que ha tenido que ir adaptando a la evolución de la situación sanitaria.



A pesar de que en Fuentenovilla no se han registrado apenas casos positivos, se ha optado por cancelar todos aquellos actos que se celebran en recintos interiores. Si se pudo hacer la Ronda de Navidad el día 18 de diciembre, o el taller de manualidades para los más pequeños, adaptado a exteriores, pero otras propuestas, como los Juegos Reunidos de la Asociación de Mujeres, la presentación del libro "Las flores se confiesan", de Chary del Moral, o el torneo de pádel y frontenis -en este caso por lluvia- han tenido que ser suspendida en el primer caso, y aplazadas, en los otros dos.



Por tratarse de una cadena de pruebas, todas en exteriores, sí se pudo hacer ayer la yincana infantil. En coordinación con la Biblioteca, a los niños se les propusieron diez pruebas con temática relacionada con el libro de Julio Verne 'La Vuelta al Mundo en 80 días'. Para ello, el bibliotecario, José Vicente Monge, y el concejal de festejos, Jonatan Cámara, buscaron en el pueblo las mejores ubicaciones para reproducir los pasajes del libro, aprovechando parques infantiles y otros. “Verne, es un autor al que quizá ahora no se lea tanto, pero que las generaciones anteriores conocen perfectamente desde su infancia, y que merece la pena recuperar”, señala Monge. La actividad proponía la socialización entre niños de diferentes edades, algo que siempre se busca como fin en Fuentenovilla.



En la noche de ayer también se suspendió el bingo organizado por la Asociación de Mujeres, pero para hoy, se mantiene el cuentacuentos infantil, cambiando la ubicación de la Biblioteca Blas de Salcedo al soportal de la Iglesia. Está dirigido a niños de Infantil y Primaria, utilizando la técnica del teatro de papel o kamishibai.



En este tiempo, la biblioteca Blas de Salcedo de Fuentenovilla continúa con su labor de animación a la lectura, en diferentes formatos que va adaptando a las circunstancias. Mantiene su horario de apertura habitual, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, con un estricto protocolo de seguridad antiCOVID19, que incluye ventilación, desinfección con ozono y un sistema de cuarentena de libros cuando nos los devuelven, además del uso obligatorio de mascarilla.



Para el día 2 de enero, está prevista la marcha solidaria, operación kilo/litro, a favor de Cáritas-Arciprestazgo de Mondéjar, en la que se propone un paseo por una de las maravillosas rutas naturales de Fuentenovilla, dejando, previamente un kilo/litro de alimentos no perecederos, que luego reparte Cáritas en la cercanía.



Igualmente se va a mantener la Cabalgata de Reyes en su formato habitual, con caballos, el próximo día 5 de enero a las 18:30 horas de la tarde.