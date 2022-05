Vara pide a Page que apueste por la natalidad para luchar "contra la despoblación en nuestra región"

miércoles 18 de mayo de 2022 , 19:48h

El vicesecretario de Reto Demográfico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Álvaro Vara, ha pedido al gobierno socialista de Emiliano García Page que “apueste por la natalidad para luchar contra la despoblación en Castilla-La Mancha”.



Vara ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa, en Guadalajara, donde además ha reclamado a Page que “deje de ser como Sánchez, y en vez de tener como prioridad el aborto apueste por la infancia”.



También ha demandado al presidente de la Junta que no espere para aprobar un proyecto a favor de la natalidad. “Pedimos que recoja el guante que le ofreció Paco Núñez y que lleve a la mesa del Consejo de Gobierno nuestra propuesta de ayudas directas a la natalidad con 500 euros al mes por nacimiento durante dos años y 700 para las madres que estén en zonas rurales”, ha explicado.



El vicesecretario de Reto Demográfico ha criticado que Page siga montando comisionados, observatorios, estudios y estrategias y lamenta que con tanto organismo y estudio estratégico del Gobierno de Page “no haya descubierto el papel clave de la natalidad para el desarrollo de nuestra región”.



Vara ha recordado que al comienzo de la legislatura, el Gobierno socialista creo el Comisionado de Reto Demográfico para la creación de estrategias contra la despoblación. Por ello, a mayo de 2022, desde el PP-CLM “queremos conocer y saber qué trabajo se ha realizado y que cuantifique la efectividad de ese trabajo.” En concreto, el PP-CLM ha pedido a Page que haga un balance serio sobre este asunto “para poder identificar los errores y subsanarlos lo antes posible”.



El problema de la despoblación, ha dicho Vara, se está viendo agravado por la inflación más alta en 40 años. “La subida de precios generalizada, sobre todo por el combustible y la electricidad, golpea especialmente a las personas que trabajan y viven en el medio rural, y en todo este proceso no hemos visto que el Gobierno regional se haya movilizado para amortiguar este golpe a tantos ciudadanos”.



El PP-CLM recorre día a día la región, y especialmente las siete zonas prioritarias de despoblación “y no hemos observado ningún cambio y ningún atisbo de mejora, ni siquiera un cambio en el modo de trabajar de la Junta. Lo único que vemos son muchos anuncios y muchas ruedas de prensa”, ha denunciado.



La semana que viene se cumplirán tres años del comienzo de la segunda legislatura de Page como presidente de la Junta “y la despoblación sigue siendo uno de los mayores problemas y el mayor desafío de nuestra región, y ni el PSOE ni Page han sabido afrontarlo”.



Frente a esta parálisis en la gestión de Page en materia de despoblación, “Paco Núñez está donde importa, en las propuestas y en los desafíos de la región y por ello, en un año llegará al Palacio de Fuensalida”, ha zanjado.