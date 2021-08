SEMANA Joaquín Prat habla del posible fichaje de Olga Moreno por Ana Rosa Quintana

miércoles 18 de agosto de 2021

Semana está acaparada por Alejandro Sanz y su novia Rachel Valdés, también en bañador y remojándose en una idílica y soleada playa de Cádiz. La revista publica las imágenes más familiares del cantante -también están sus hijos- mientras David Valldeperas, director de Sálvame, afronta complicados momentos: su madre ha fallecido y estos días tuvo lugar el funeral, donde estuvo arropado por sus compañeros de Sálvame.



Joaquín Prat habla del posible fichaje de Olga Moreno por Ana Rosa Quintana.-



Muy pronto llega una nueva temporada y con ello diversas novedades y colaboradores. Aunque las quinielas hablan de pesos pesados en la actualidad y prensa del corazón como Olga Moreno, el equipo de Ana Rosa Quintana se mantiene en silencio acerca de fichajes futuros. Eso sí, hay quien deja una puerta abierta a la posibilidad de que en el algún momento formen parte del espacio de televisión. El último en hacerlo ha sido Joaquín Prat, quien se ha mojado y no ha hecho otra cosa que multiplicar la tensión, pues asegura que estaría encantado de ser compañero de la malagueña en la sección del club social. A pesar de que se desconoce si existe una oferta sobre la mesa de Olga, Joaquín Prat sí que cree que «podría tener cabida».



«Pufff, madre mía. Yo creo que todo el mundo tiene cabida en un programa y más una persona que está de plena actualidad como Olga Moreno. No estaría mal. Si ella quiere, sin ningún problema. Nosotros encantados de recibir a todo el mundo que venga a aportar cosas buenas«, ha dicho a ‘Europa Press’. En el caso de que aceptara, Olga Moreno se podría convertir en la compañera de trabajo de Rocío Flores, quien hasta hace muy poco se convirtió en tertuliana del programa. Ambas tienen una conexión muy fuerte, por lo que si empiezan a trabajar juntas cosecharían más titulares si cabe. Y es que ellas y Rociito serían empleadas de la misma cadena, lo que hace pensar en que en cualquier momento podrían cruzarse por los pasillos de Mediaset.



Quien todavía tendrá que esperar para trabajar en ‘El programa de Ana Rosa’ es Antonio David.



Tras su despido fulminante, la cadena se negó a volver a trabajar con él, una decisión que al malagueño le hizo mucho daño. Tanto que incluso ha demandado a ‘Sálvame’, ya que él considera que ha existido despido improcedente por su parte. «Antonio David va a tener que esperar. No lo decido yo, eso lo decide la cadena, y de momento va a estar en barbecho», ha dicho Joaquín Prat. Mientras se resuelve el futuro profesional de todos ellos, ahora se lamentan del boicot que está sufriendo la tienda de Olga Moreno en Málaga.



Aunque Olga estaba muy ilusionada con el lanzamiento de la nueva colección, lo cierto es que recibe muy malas reseñas en Google que, además de criticar su ropa, hacen alusión a la guerra que mantiene con Rocío Carrasco.