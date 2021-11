Triunfo a falta 24 centésimas para FS Pozo de Guadalajara ante GLS Illescas (4-3)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 28 de noviembre de 2021 , 08:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Primer triunfo como local de FS Pozo de Guadalajara este curso en 1ª autonómica, levantando un 1-3 adverso al descanso ante GLS Illescas (4-3). Los poceros hicieron un tramo final de primer tiempo nefasto que les obligó a hacer un esfuerzo extra para remontar ante un correoso rival.



El inicio rojillo fue bueno, con posesión juego y llegadas pronto Diego logró el 1-0 a 17,57 del intermedio tras un disparo que despistó al portero (1-0). Los poceros estaban cómodos, sabiendo como frenar a su rival, pero el 1-1, tras un disparo lejano de los visitantes a 10,31 cambió por completo la dinámica del encuentro. En los últimos 10 minutos sólo hubo un equipo en la pista, y fue el toledano. Los rojillos, sin actitud ni intensidad vieron como los visitantes lograban el 1-2 tras un desajuste a 2,30 del descanso.



A 59 segundos del intermedio una contra bien realizada supuso el 1-3 con el que acabó el primer tiempo.



Cambio radical para lograr la victoria de FS Pozo de Guadalajara en la segunda parte Los poceros comenzaron el segundo tiempo con otra imagen totalmente diferente a la mostrada en el primer tiempo. El equipo salió a por todas y se vio reflejado con el tanto de Gabi tras un buen disparo a 16,27 del final (2-3). Los locales no paraban de llegar a la meta rival, el guardameta pocero no tuvo que intervenir apenas durante los primeros 15 minutos de la segunda parte, todo el juego y las ocasiones eran en la pista de Illescas.



El tiempo comenzó a desesperar a los poceros, que merecían sobradamente igualar o incluso ir por delante en el marcador. Gabi tras un buen robo encontró el 3-3 a 5,07 del final.



Los toledanos trataron de frenar a los poceros usando portero-jugador para descansar, pero la intensidad rojilla hizo que se fueran a las 5 faltas a dos minutos del final. Los locales rondaban la victoria, pero no remataban e incluso tuvieron un libre directo sin barrera a 28 segundos del final para lograr el triunfo. Cuando parecía que el 3-3 era definitivo, un disparo de Cristian tras saque de banda a 24 centésimas del final pasó entre la barrera toledana y se coló en la portería, para alegría y delirio del numeroso público local que celebró una ansiada victoria en casa.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Curi, Diego, Carlos Alonso y Gabi -cinco inicial- Escu, Jorge del Moral, Raúl Alonso, Cristian Garrido, Driss, Javi Oreja y Andrés Rodríguez.



Goleadores: Gabi (2), Diego y Cristian Garrido.