Muere por un cáncer la escritora Almudena Grandes a los 61 años

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 28 de noviembre de 2021 , 08:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A escritora Almudena Grandes ha fallecido este sábado en su domicilio de Madrid a consecuencia de un cáncer que le detectaron en septiembre del año pasado y que finalmente no ha podido superar, han confirmado fuentes de la editorial Tusquets.



Nacida en Madrid en 1960, Grandes es una de las escritoras más relevantes de la literatura española contemportánea, Premio Nacional de Narrativa en 2018, autora de novela como "Las Edades de Lulú" o "Malena es un nombre de tango", entre otras grandes obras, y esposa del poeta Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes,



Escritora luchadora y comprometida con el feminismo y con la lucha política de izquierdas, la escritora madrileña es considerada también como una de las narradoras españolas más consolidadas y con mayor proyección internacional.



Nombrada en 2020 doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), está también en posesión de los premios Rosone d’Or de Italia al conjunto de su obra (1997), el del sindicato de UGT, Julián Besteiro de las Artes y las Letras (2002), el Internacional de Abogados de Atocha, concedido en 2017, o el Premio Jean Monnet de Literatura Europea, en 2020 por "Los pacientes del doctor García".



Su primer gran éxito fue "Las edades de Lulú", que publicó en 1989, y con "Malena es un nombre de tango" llegó su consagración como escritora.



"Atlas de geografía humana" (1998), "Los aires difíciles" (2002); "Castillos de Cartón" (2004) o "El corazón helado" (2007) son títulos de otras grandes obras de Almudena Grandes, que, gran apasionada de Benito Pérez Galdós, decidió en 2010 publicar "Inés y la alegría", el primer título de la serie "Episodios de una guerra interminable", que le valió numerosos premios y que finalmente no ha podido concluir.



Colaboradora también habitual en periódicos y medios de comunicación, el pasado 10 de octubre anunció en su columna habitual de El País que padecía cáncer, diagnosticado en septiembre del año pasado y que finalmente ha sido la causa de su fallecimiento, este sábado, en su domicilio de Madrid.



Almudena Grandes era una gran seguidora del Atlético de Madrid. La escritora madrileña Almudena Grandes ha fallecido este sábado a consecuencia de un cáncer que le detectaron en septiembre del año pasado y que finalmente no ha podido superar, han confirmado fuentes de la editorial Tusquets.



Nacida en Madrid en 1960, Grandes es una de las escritoras más relevantes de las últimas generaciones, Premio Nacional de Narrativa en 2018, autora de novela como "Las Edades de Lulú" o "Malena es un nombre de tango", entre otras grandes, y esposa del poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.