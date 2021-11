Clasificación de compresores según el principio de funcionamiento

domingo 28 de noviembre de 2021 , 10:25h

Para operar herramientas y equipos neumáticos, se requiere un dispositivo que pueda comprimir aire y proporcionar la presión deseada. Se trata de un compresor, que puede funcionar tanto desde la red eléctrica como con un motor de combustión interna. También hay algunas otras diferencias que permiten clasificar los compresores según su funcionamiento.

Las principales diferencias entre compresores

La principal diferencia entre los dispositivos es el principio de la estructura del mecanismo, con la ayuda del cual se bombea aire.

Los compresores se dividen en los siguientes subtipos:

El aire es bombeado por un par de turbinas que interactúan. Una de ellas gira durante el funcionamiento y la segunda permanece estacionaria. Dependiendo de la estructura, los equipos compresores de este tipo pueden ser axiales, radial-axiales y centrífugos. Volumétrico. La presión requerida se crea bombeando aire a través de las cámaras de trabajo, en las que se proporciona un sistema de válvulas. Debido a la rápida repetición de ciclos, tienen una alta productividad y pueden crear una presión significativa, por lo que son más populares. También pueden tener una estructura interna diferente, por lo que, a su vez, se dividen en modelos de pistón y rotativos.

Los compresores alternativos son la clase más popular debido a su relativa simplicidad de diseño, durabilidad y capacidad para operar en cualquier condición con poco o ningún mantenimiento adicional. Ante esto, se han desarrollado varias modificaciones de compresores alternativos, difiriendo en los siguientes criterios:

la presencia de uno o más cilindros de trabajo, lo que afecta directamente el rendimiento;

disposición angular, horizontal o vertical del nodo principal;

la necesidad de utilizar aceite especial para la lubricación durante el funcionamiento o su ausencia;

tipo de acción simple o doble.

Los compresores rotativos son industriales porque tienen grandes dimensiones y un importante nivel de rendimiento, lo que les permite ser utilizados en producción y talleres.

Existen los siguientes tipos de compresores rotativos:

anillo líquido

laminar rotatorio;

espiral;



Otros métodos de clasificación de equipos compresores

Además del principio de funcionamiento de la unidad principal, hay una serie de parámetros que afectan directamente el rendimiento y la capacidad de funcionar en diferentes condiciones. De este modo, una de las principales características es la presión que puede crear el compresor.

Dependiendo de él, el modelo se divide en:

presión baja;

presión media;

presión alta.

Además, no se ignora el tipo de accionamiento que proporciona al equipo compresor la potencia requerida. Puede ser eléctrico y estar basado en un motor de combustión interna. La primera opción se utiliza en la mayoría de los talleres, centros de servicio y empresas industriales. No requiere un mantenimiento constante y hace que el funcionamiento del compresor sea relativamente económico. Construido sobre la base del motor de combustión interna, se utiliza en modelos portátiles diseñados para operar en el campo, donde no es posible conectarse a una línea eléctrica.