Lola Merino asegura que el PP-CLM se ha visto obligado a “devolver” los presupuestos a Page para que elaboren otros con las circunstancias económicas reales

viernes 29 de octubre de 2021 , 17:44h

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha anunciado hoy una enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales para 2022 porque están basados en unas previsiones económicas desfasadas y “ficticias” y no prevén las dificultades económicas a las que se enfrenta esta región en los próximos meses.



Así lo ha dado a conocer la portavoz del GPP, Lola Merino, quien ha lamentado que estos presupuestos están basados en unas previsiones económicas “desfasadas y ficticias”.



En este sentido, ha indicado que, ante estas circunstancias, el GPP se ha visto obligado en un ejercicio de responsabilidad a devolver los presupuestos para que sean revisados por el Gobierno regional.



De esta manera, ha recordado que la propia Unión Europea, el Banco de España, la AIReF, y el Fondo Monetario Internacional ya han puesto encima de la mesa la verdadera realidad de la situación económica que se “aleja mucho” de lo que viene proclamando los Gobiernos socialistas de Page y de Sánchez.



Merino ha asegurado que el escenario “idílico” económico que se recogen en los presupuestos regionales no se corresponden con la realidad y, por tanto, se trata de un escenario “ficticio”.



Además, ha señalado que es un hecho evidente que la inflación se ha incrementado en un 5,5 por ciento, y, por tanto, el “coste de la vida” que ya están sufriendo muchas familias de esta región y este país, con el paso del tiempo va a provocar una situación insostenible para la recuperación económica y la creación de empleo



También se ha referido a la subida de la energía que está a precios “nunca vistos en la historia” así como al incremento en el precio de los carburantes y en los productos de la cesta de la compra, lo que generará situaciones que deben ser “abordadas” con medidas de previsión por parte del Gobierno regional.



Así mismo, Merino ha indicado que esta realidad deber ser tenida en cuenta por el Gobierno de Page para elaborar unos presupuestos que ayuden a las familias, pymes y autónomos, a la creación de empleo y recuperación del consumo.



La portavoz del GPP ha insistido en que si el Ejecutivo Autonómico “no revisa estos presupuestos” el problema económico que se puede generar va a ser “muy importante” teniendo en cuenta que tenemos la amenaza de los Presupuestos Generales del Estado y una situación de fragilidad que no quieren ver ni Sánchez ni Page.



De esta manera, ante la “tormenta económica” que se avecina, Merino ha denunciado que Page quiere llevarnos al “centro de esa tormenta” sin medidas y sin estudiar unos presupuestos que solventen los efectos a las familias, pymes y autónomos.



Por todo lo anterior, Merino espera que Page sea responsable, revise los presupuestos y piense en las familias castellanomanchegas, así como en crear empleo y recuperar el consumo.



Sobre los datos de la EPA, la dirigente popular ha asegurado que los buenos datos son fruto de la reforma laboral que puso en marcha el Gobierno del PP. Una reforma que hoy en día el Gobierno social comunista de Sánchez quiere derogar a pesar de que los efectos también se notarían y mucho en los trabajadores y en los ERTES.



Por su parte, el portavoz de Economía del GPP, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que el PP-CLM ha presentado una enmienda a la totalidad por “responsabilidad “y porque nos “debemos a los castellanomanchegos” y consideramos que estos presupuestos son “malos” para Castilla-La Mancha.



Además, ha señalado que estos presupuestos se han elaborado en base a unas previsiones que a día de hoy son “papel mojado” y, de ser aprobados, serían muy perjudiciales para todos los sectores económicos de esta región, para las familias, pymes y autónomos que aún no se han recuperado de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.



Así mismo, ha recordado que estos presupuestos “nacen muertos” y que sería conveniente reformularlos porque a día de hoy “no son cuentas, son cuentos” y obvian que en estos dos últimos años la Junta ha crecido un 15 por ciento en más gasto estructural que tiene asociado a financiación que llegará un momento en el que no estará, como es el caso de los fondos europeos.



Además, estos presupuestos, según Rodríguez, consagra la deuda pública e incumplen las reglas fiscales que permite el Gobierno de Sánchez. También, las cuentas regionales consagran un aumento de la presión fiscal, pero, sin embargo, “no consagran” las líneas maestras de lo que quiere el PP de Paco Núñez que es calidad en los servicios públicos, sostenibilidad de las finanzas y una bajada generalizada de impuestos.



“Estos presupuestos son un peligro para Castilla-La Mancha”, ha concluido.