DIEZ MINUTOS Belén Esteban al borde de un ataque de nervios : "Se va a liar"

miércoles 27 de octubre de 2021 , 18:19h

Bigote arremete contra el chófer de Teresa

Una semana ha tardado en contestar y lo ha hecho en Diez Minutos. Bigote Arrocet está indignado con la entrevista de Gustavo Guillermo, el chófer de Teresa, en la que le calificaba de "mentiroso, astuto, cobarde o mantenido".



Dice la revista que "intenta aparentar tranquilidad pero que se deduce en él hartazgo y enfado". Y eso que reconoce que no ha leído la revista. "Lo que dice no me amarga la existencia porque no es verdad".



Belén Esteban está pasando una de sus tardes más difíciles desde que trabaja en 'Sálvame'. Ni su bronca con Jorge Javier Vázquez le ha afectado tanto. Tal y como anunciaba el presentador del programa, a las 16:33 horas se rompía la escaleta que tenían preparada después de que Kiko Hernández recibiera una noticia que afectaba a alguien muy querido por la colaboradora. De momento no han querido revelar la identidad de esa persona, pero la de Paracuellos ya ha podido conocer la información y su cara ha cambiado por completo.



"Me da muchísima pena. Me he quedado bloqueada, en mi vida pensaba que iba a pasar lo que me acaba de contar Kiko Hernández. Estoy flipando. Me ha sorprendido y solo tengo en la cabeza a una persona porque a esa persona yo la quiero con locura", acertaba a decir Belén.



Lo cierto es que el colaborador ha recibido varios videos, "de dos hermanos", en los que se ve a una persona en una actitud comprometida. "Hay varios vídeos comprometidos. Actitud comprometida pero no concluyentes. Lo que me han contado es bestial. De confirmarse estoy convencido de que es un modus operandi porque sino ¿por qué justo ahora?", afirmaba Jorge Javier. Al parecer, el programa tiene un testimonio que "sí es concluyente"



"Sabemos como es esa persona y esa persona no sabe nada... Me ha dado una tristeza y una pena porque lo va a pasar tan mal. Su mundo, su vida se derrumba. Solo pienso en esa persona a la quiero con locura", remarcaba Belén.



"He llorado y voy a llorar cuando pongamos los videos porque se va a liar una...", declaraba la de Paracuellos.



Kiko Matamoros ha sido el siguiente colaborador en conocer el contenido de esos vídeos. "No sé en que tipo de local se produce pero el momento es tremendo", ha dicho el colaborador.