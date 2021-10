Nueve clubes participan este sábado en el I Trofeo Nacional de gimnasia rítmica de Yebes-Valdeluz

REDACCION

miércoles 27 de octubre de 2021 , 18:13h

Nueve clubes pertenecientes a las federaciones de Canarias, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid participan este sábado 30 de octubre en el I Trofeo Nacional de gimnasia rítmica de Yebes-Valdeluz. Desde las once de la mañana y hasta la una del mediodía, la competición se dividirá en dos bloques, cada uno con sus respectivas sesiones de calentamiento, competición y ceremonia de entrega de medallas. En las modalidades de individual en las categorías de iniciación, promoción y base, conjuntos (base) e individual masculino en categoría absoluta. Sobre el tapiz de la pista central del polideportivo del CDM Valdeluz desfilarán las gimnastas e integrantes del Club Wad Al Hayara y Rítmica Guadalajara de la capital, Rítmica Omega-Alsán de Villanueva de la Torre, Rítmica Huecar de Cuenca y GR Elegance Santa Brígida de Las Palmas de Gran Canaria. A los que hay que añadir los equipos madrileños del CDE Las Cruces, Rítmica Morata de Tajuña, Rítmica Dayso y CGR Fuente el Saz.



En el transcurso de la competición, el público podrá seguir las rutinas de las gimnastas en la modalidad de manos libres y por aparatos en aro, pelota, cuerda, mazas y cinta. De las puntuaciones y clasificaciones se encargará un jurado único compuesto por cuatro jueces vinculadas a las federaciones participantes. Este I Trofeo Nacional de gimnasia rítmica de Yebes-Valdeluz está organizado por el Club Deportivo Wad Al Hayara con la colaboración del Ayuntamiento de Yebes, que hace un llamamiento a los vecinos y muchos aficionados a este deporte que hay en el municipio para poblar las gradas del polideportivo de Valdeluz y seguir en directo las evoluciones de las gimnastas. “Es una competición que ha venido para quedarse y a la que damos la bienvenida con muchas ganas, ilusión y nervios”, dice Merche de la Rica, concejal de Deportes. Que recuerda que el polideportivo de Valdeluz ya acogió en 2019 el XV Trofeo Nacional ‘Ciudad de Wad Al Hayara’, uno de los mejores torneos de gimnasia rítmica de base de nuestro país, y el pasado año fue una de las sedes de AZU Gym, la Liga Interpueblos de Gimnasia Rítmica de Guadalajara.



Creada en 2016 con poco más de media docena de alumnas, la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Yebes y Valdeluz ha experimentado un fuerte impulso en esta temporada. En la actualidad cuenta con una veintena de niñas de nivel iniciación con edades comprendidas entre los 3 y 10 años donde adquieren una serie de rutinas sobre giros, movimientos y equilibrio. “La pandemia pasó factura a esta disciplina hasta el punto de que temimos por su continuidad, pero la llegada de la normalidad ha revitalizado la escuela y ha permitido recuperar las matrículas de hace un par de año”, explica De la Rica. De este modo, se ha conseguido el objetivo que se pretendía en sus orígenes, que no era otro que gestionar un grupo de niñas de corta edad “con las que hacer cantera y seguir creciendo como escuela”. El pasado año no había alumnas de cuatro años y en estos momentos cuenta con más de media docena entre los cuatro y seis años, “lo que en cierto modo da consistencia y estabilidad a este proyecto”.