Guarinos lamenta que Page y Gutiérrez sigan pensando en la reforma de la Ley Electoral y pide que informe sobre el pacto oculto PSOE-Cs que cerró Arrimadas en Toledo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 27 de octubre de 2021 , 18:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha lamentado este miércoles que el secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, así como su jefe, Page, sigan pensando en reformar la Ley Electoral en la región, y les ha pedido que informen sobre el pacto oculto entre el PSOE y Ciudadanos que vino a cerrar Inés Arrimadas a Toledo.



De esta forma ha reaccionado Guarinos a las declaraciones vertidas por Sergio Gutiérrez en una entrevista con Europa Press, en la que ha vuelto a referirse a la reforma de la Ley Electoral en Castilla-La Mancha, sin descartar que vayan a realizar dicha reforma.



“Los socialistas siguen teniendo en mente aumentar el número de políticos en las Cortes Regionales, y todo porque no les salen las cuentas electorales y son unos auténticos obsesivos del recuento de votos”, ha afirmado Guarinos que ha asegurado que, para ese consenso que reclaman para reformar la Ley Electoral, no cuenten con el Partido Popular de Castilla-La Mancha.



Así, Ana Guarinos ha recordado que, el pasado mes de septiembre -según han informado fuentes internas de la formación naranja- la líder nacional de Ciudadanos se reunió con Page para pactar el apoyo de la formación naranja, tanto en las Cortes Regionales como en el Congreso de los Diputados, a la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha. Y ha continuado valorando que, “unos porque no le salen las cuentas electorales y otros porque no quieren desaparecer, se unen para aumentar el número de políticos en las Cortes sin importarles la situación de la economía o la sociedad regional”.



Guarinos ha lamentado que este acuerdo es “una más” de las muestras de que Ciudadanos se ha convertido en la marca blanca del PSOE en la región y que se aferran a las faldas del socialismo para sobrevivir en Castilla-La Mancha. En ese mismo sentido, ha recordado que tanto socialistas como la formación naranja necesitan de esa reforma, unos para mantenerse en el sillón y otros para no desaparecer del mapa político.