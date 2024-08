El zoo de Guadalajara es uno de los espacios urbanos que más visitas recibe y un referente en educación ambiental

Esta instalación ha recibido 50.000 euros en inversiones extraordinarias este año y estrenará una pick-up la próxima semana. En proyectos futuros se contempla una nueva zona para los linces boreales, control por radar de entradas y un nuevo voladero para las aves recuperadas.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 14 de agosto de 2024 , 18:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El zoo de Guadalajara es uno de los espacios urbanos que más visitas recibe al año, con miles de visitas de escolares durante el periodo lectivo y visitas de vecinos de Guadalajara, así como de turistas en época estival, principalmente procedentes de Madrid y todo el Corredor del Henares. Así lo ha indicado la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en una visita realizada hoy a estas instalaciones, acompañada del concejal responsable del zoo, José Luis Alguacil, del concejal de Infancia, Roberto Narro, así como del director del Zoo, Juan Carlos Ortega y el veterinario, Manuel López.



“Son unas 600 personas diarias las que visitan el zoo cada día, cifra que se multiplica por 3 en fin de semana, lo que demuestra que nuestro zoo está de moda, y en esta última semana aún más por la difusión que ha alcanzado en redes sociales y medios de comunicación, a partir de la promoción que la usuaria de Instagram ''Pdeplanazos'' ha realizado, que siempre es de agradecer, así que hemos aprovechado la ocasión para recordar todo lo que supone esta instalación, que ahora se encuentra muy remozada, pero donde hay que seguir realizando labores de mantenimiento y siempre caben actuaciones de mejora”, ha señalado Guarinos.



El zoo municipal fue inaugurado en 1985 y es miembro fundador de AIZA, Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, formada por parques zoológicos de España y Portugal, y permanece abierto de martes a domingo, de 11:30 a 20:30 y la entrada a la instalación es gratuita.



En el zoo se albergan 82 especies de animales que los visitantes pueden conocer en espacios naturalizados y adaptados a cada hábitat, donde sobre todo son ejemplares de la fauna ibérica y europea como lobos, osos pardos, ciervos, gamos, e incluso algunos animales domésticos autóctonos, como cabras del Guadarrama, la Negra Serrana u ovejas alcarreñas, “porque aquí no se trata de mostrar animales exóticos exclusivamente, sino de acercarse a nuestra fauna más propia para conocer lo que debemos conservar en nuestro entorno natural”, ha matizado la alcaldesa.



También ha querido recordar que, además de la visita lúdica, el zoo tiene una labor de educación ambiental, que se desarrolla sobre todo con las visitas guiadas, contando con un aula de interpretación de la naturaleza, donde se muestra toda la problemática de la fauna autóctona y las labores de conservación.



Dentro de esta vocación de educación ambiental, ha anunciado que el próximo mes de septiembre comenzarán en el zoo sus prácticas un grupo de alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá de Henares, mediante un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Universidad de Alcalá.



Otra de las cuestiones a las que se ha referido es al programa ‘Días sin cole’, que también se hace en septiembre en el zoo, ampliando el servicio, con 30 plazas diarias para atender a menores de 5 a 16 años, los días 3, 4, 5, 6, 12, 13 de septiembre, programa que este año es todo un éxito ya que prácticamente están todas las plazas solicitadas.



El Centro de Recuperación de Especies atienden 650 animales al año



Además, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, ha recordado que dentro del zoo se integra el Centro de Recuperación de Especies, donde se atienden unos 650 animales al año que llegan accidentados en atropellos o colisiones con torres eléctricas y otras instalaciones, o que han sido hallados en la naturaleza con algún problema de salud. “Aquí se les cura y se les cuida hasta que es posible su recuperación y se les vuelve a reintroducir en la naturaleza, que es el objetivo final, y algo que se consigue en el 60% de los casos”, ha indicado.



Con respecto al personal, ha recordado que normalmente atienden el zoo municipal una brigada de 4 personas, pero estos meses se cuenta con el apoyo de 5 operarios del Plan de Empleo que principalmente están realizando tareas de ajardinamiento y cuidado de la vegetación, porque hay también muchas especies vegetales para replicar cada hábitat.



Y sobre las inversiones, la alcaldesa ha trasladado que este año se han realizado tres inversiones extraordinarias por importe de cerca de 50.000 euros “aparte del mantenimiento habitual del zoo, este año se han realizado tres inversiones extraordinarias, una para comprar un vehículo tipo pick up, con cabina extendida, que era muy necesario para las tareas de los trabajadores, en la que hemos invertido 33.083 euros, IVA incluido. También hemos hechos otras dos inversiones que responden a actuaciones de emergencia, con un gasto de 13.987 euros (IVA incluido), realizado en febrero de este año para la reparación de averías de la red de abastecimiento de agua y otros 2.371 euros en otra obra de emergencia para reparación del recinto de osos pardos, pues la osa había excavado un túnel y deteriorado los cerramientos”.



Nueva zona para los linces boreales, control de entrada y nuevo voladero



Con respecto a proyectos futuros, ha señalado la instalación de un radar para monitorizar las entradas, la construcción de una zona para los linces boreales y un nuevo voladero para las aves, y la introducción de alguna nueva especie como los flamencos. Igualmente se ha referido a una iniciativa de la que ha dicho esperan tenga mucha aceptación, que no es del propio zoo, pero si está relacionada con él, como es crear un observatorio de cigüeñas en la calle Méjico, donde poder observar el desarrollo de esa veintena de nidos que las cigüeñas han creado en las torretas eléctricas del zoo, sin ser una especie inquilina del zoo, “pero se nota que a ellas también les gusta mucho este espacio”, ha apostillado. Este observatorio se instalaría en frente, a suficiente distancia como para no molestar y es un proyecto cuya voluntad es hacerlo en colaboración con DALMA, que es la organización conservacionista que siempre se ha encargado del censo de las cigüeñas en la provincia de Guadalajara.



También ha comentado que está pendiente de firma la renovación del convenio con la Junta de Comunidades, para la actividad del Centro de Recuperación de especies, en el que también se mejora la cuantía, por un plazo de cuatro años y un importe 45.170 euros anuales.



“Con todas estas actuaciones previstas y con un mantenimiento adecuado, queremos que el zoo municipal siga siendo un planazo de ocio para las familias, porque el entorno, los animales y también el bar, el merendero y el parque infantil, son un gran atractivo, pero también que esta instalación, que es tan querida por los guadalajareños, mantenga su vocación de educación ambiental y de recuperación de especies”, ha concluido la alcaldesa.