Guarinos exige a Page que luche por un reparto justo de los Fondos Europeos y que estos no sirvan para que Sánchez haga concesiones económicas a sus socios

miércoles 28 de julio de 2021 , 12:51h

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Ana Guarinos, ha exigido a Emiliano García-Page que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes, defienda los intereses de los castellano-manchegos y un reparto “justo” de los Fondos Europeos, ya que estos no pueden servir para que Pedro Sánchez “siga manteniendo su Gobierno a cambio de concesiones políticas y económicas a sus socios”.



Así lo ha indicado Guarinos, en rueda de prensa en la sede del PP de Castilla-La Mancha, donde ha reclamado a Page que no acuda a estas reuniones a “obtener su particular minuto de gloria”.



“Le pedimos que estas reuniones no sirvan para reforzar, una vez más, a su jefe, Pedro Sánchez, sino para reclamar lo que a esta tierra le corresponde por derecho”, ha destacado, ya que “es evidente que el futuro de Castilla-La Mancha depende en una parte de las decisiones que se adopten en estas citas”.



Un reparto de Fondos Europeos que, a juicio de la parlamentaria popular, “tiene que realizarse de manera justa” y teniendo en cuenta las necesidades de cada Comunidad Autónoma. En este punto, Guarinos ha afirmado que Castilla-La Mancha ha sido la primera región en tasa de mortalidad y la segunda en letalidad, es decir, “una de las regiones más afectadas por el coronavirus”.



Igualmente, Castilla-La Mancha ha sido una de las regiones más castigadas por las medidas restrictivas y prohibitivas, tanto del Gobierno de Sánchez, como del Gobierno de Page.



Guarinos ha insistido en que estas reuniones deben servir para “reforzar, afianzar, impulsar y recuperar el tejido económico y social de Castilla-La Mancha” con el propósito de “avanzar en la recuperación de la Comunidad Autónoma”. “Queremos las oportunidades que necesitamos para superar la crisis derivada de esta pandemia y salir adelante”, ha dicho.



La vicepresidenta de las Cortes regionales ha asegurado que Page “ha vuelto a cometer los mismos errores que durante la pandemia”, ya que ha vuelto a rechazar la opinión de la sociedad y del resto de partidos con representación parlamentaria porque Page “no escucha, no quiere acuerdos ni consensos y no quiere una posición común de cara a la Conferencia de Presidentes” como si ha hecho el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.



Esta actitud, en palabras de Guarinos, se debe “a la necesidad de tener protagonismo donde Page solo tiene indiferencia, que es entre las filas de su propio partido”.



La diputada regional del PP ha recordado que en Castilla-La Mancha “contamos con una experiencia muy enriquecedora de que cuando se quiere escuchar se consigue llevar a consensos”, ya que gracias a la propuesta del presidente Paco Núñez se consiguió que se reuniera la Mesa Regional del Agua para escuchar a todos los colectivos interesados en materia hídrica. Además, se consiguió que se firmara el 9 de diciembre de 2020 el Pacto del Agua en Castilla-La Mancha, un acuerdo que Page “sigue sin cumplir”.



Por último, Guarinos ha afirmado que estas dos reuniones no pueden servir “en ningún momento” para afianzar a Sánchez, sino para reforzar los cimientos de Castilla-La Mancha y para garantizar el futuro de la región y de los castellano-manchegos, con unos Fondos Europeos que se deben repartir “de forma ordenada, equilibrada y justa entre todas las comunidades autónomas”, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha ha sido una de las regiones más afectadas por la crisis sanitaria y económica.