Tiene que cerrar su taller en Cabanillas por los continuos robos y problemas con los OKUPAS y denuncia que las autoridades..."NO HACEN NADA"

Este periódico ha tenido acceso a la denuncia que el propietario de un taller de mecánica de automóviles en Cabanillas del Campo ha realizado ante la Sudelegación del Gobierno de Guadalajara, la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara y el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.



El propietario del taller denuncia que desde el mes de septiembre de 2020 viene siendo víctima de robos en su local a razón de DOS O TRES VECES AL MES.



A raíz de los robos de septiembre de 2020 el propietario del taller instaló cámaras en su negocio, de manera que "cuando interpone denuncias ante la Guardia Civil, ésta reconoce identificar a los ladrones, a pesar de lo cual no son detenidos ni sufren ningún tipo de consecuencias".



El problema tiene origen "en personas que tienen OKUPADOS una serie de chalets en la urbanización que se encuentra en las proximidades" del taller del denunciante, concretamente en la calle Morales.



De hecho, ayer mismo el denunciante fue objeto de un enfrentamiento con personas de este entorno, lo que le ha hecho temer por su seguridad personal, por la de sus empleados y sus clientes.



Este problema repetido y recurrente ha sido puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, "sin que por parte del Consistorio se tome ninguna medida ni se den instrucciones a la Policía Local para que actúe" declara el denunciante..



Esta situación ha llevado al denunciante a tener que cerrar su negocio, toda vez que resulta imposible mantener un negocio abierto en tales circunstancias,



Indignado y contrariado el propietario del taller manifiesta que "No es de recibo que las autoridades públicas - ni administrativas (Administración central ni Administración local) ni judiciales - realicen lo necesario para acabar con esta situación que obliga a que honrados ciudadanos se vean en la necesidad de cerrar sus negocios, por la falta de seguridad que tienen que soportar, provocando perjuicios económicos que no solo me afectan a mí, sino a la sociedad en su conjunto, perjudicando al empleo y a la actividad económica en general"



