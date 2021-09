Engonga recuerda que el alcalde Alberto Rojo tiene “guardadas las obras del pintor Juan José Vera adquiridas durante el gobierno de Antonio Román en 2018 por 55.000 euros” y le pide “que arranque y cree un espacio museístico”

martes 21 de septiembre de 2021 , 17:31h

El concejal del Grupo Municipal Popular Armengol Engonga ha presentado hoy las propuestas en materia cultural que llevará al pleno del próximo viernes 1 de octubre. Engonga ha explicado que su grupo municipal pretende que el gobierno de Alberto Rojo inicie los trámites correspondientes para ampliar el espacio museístico dedicado a la figura de Antonio Buero Vallejo en el Palacio de la Cotilla, para poder seguir acogiendo parte de su obra. Asimismo, que se retomen las conversaciones iniciadas en el año 2016 con la familia de Antonio Buero Vallejo, para seguir adquiriendo parte de su obra e ir completando el espacio museístico dedicado a su figura. Del mismo modo, también pedirán que se inicien los trámites correspondientes para a la creación de un nuevo espacio museístico en el Palacio de la Cotilla, dedicado a la figura del pintor nacido en Guadalajara Juan José Vera y, una vez creado el espacio, proceder a exponer la obra que se adquirió por parte del Ayuntamiento de Guadalajara en el año 2018.



Con esta moción, como ha explicado Engonga, “pretendemos que se continué con el proyecto iniciado en el año 2016 para ir creando otros espacios dedicados a personas relevantes de la cultura nacidos en nuestra ciudad”.



El concejal del Grupo Popular asegura que “la iniciativa del gobierno de Rojo en material cultural no existe” y afirma que “la cultura no es solamente crear ciclos culturales sino que también hay que apostar por espacios culturales en la ciudad que perduren en el tiempo para conocer la historia de las personas que tuvieron una relevancia en la historia de nuestra ciudad”.



La obra de Vera, en un cajón.-



Con respecto a Juan José Vera, nacido en Guadalajara en 1926 y figura clave en el movimiento renovador del arte español en la segunda mitad del siglo XX, el concejal del Grupo Popular Armengol Engonga recordó que “en 2018, un año antes de su muerte, desde el Patronato Municipal de Cultura bajo el gobierno de Antonio Román, se adquirieron ocho de sus obras de enorme calidad, valoradas en 55.000 euros, con el objetivo de que formaran parte de un nuevo espacio museístico ubicado en el Palacio de la Cotilla, con las que Alberto Rojo no ha hecho nada”. “Pedimos a Rojo que arranque, y que cree un espacio museístico con toda esta obra que ya tiene adquirida”, ha añadido.



También en 2017 se creó un nuevo espacio museístico en La Cotilla sobre el artista José de Creft, en el mismo entorno que el dedicado a la figura de Buero Vallejo.



José de Creeft Champané nacido en Guadalajara el 27 de noviembre de 1884 fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX, y un autor de una extensa obra en cualquier tipo de soportes y técnicas, aunque su principal contribución a la expresión artística se concentró en su especialización en la talla directa. “Hasta aquel 20 de diciembre de 2017 su obra estuvo ausente de los museos españoles, pero muy presente en los americanos como el National Museum of American Arts, Hirshorn Museum, Smithsonian American Art Museum y Seattle Art Museum en Washington. Igualmente, en el MOMA, Whitney Museum, Brooklyn Museum, y New York City Museum, todos en Nueva York, entre muchos otros”, ha dicho Armengol Engonga, añadiendo que “con la creación de este espacio ubicado en el Palacio de la Cotilla quedó ‘saldada’ la deuda con el artista, siendo el Ayuntamiento de Guadalajara el encargado de llevarlo a cabo”.



En este espacio dedicado a la figura del artista nacido en Guadalajara, se puede disfrutar desde entonces una colección de obras, con dibujos, acuarelas, pinturas, serigrafías y esculturas, que permiten visualizar el itinerario creativo recorrido por José de Creeft a lo largo de toda su vida y valorar la influencia decisiva que tuvo en el arte del siglo XX.



Palacio de La Cotilla, Museo de la Ciudad.-



Tras la creación de este nuevo espacio dedicado a la figura de José de Creft, hijo predilecto de Guadalajara desde 1977, el Ayuntamiento daba un paso más para la consecución de uno de los proyectos culturales más ambiciosos para la ciudad: La conversión del Palacio de la Cotilla en el nuevo Museo de la Ciudad. “Pero desgraciadamente, este proyecto no ha tenido la continuidad deseada debido al desinterés mostrado por el nuevo equipo de gobierno de Rojo, que hasta la fecha no ha invertido ni un solo euro en nuevas instalaciones culturales”.



Sobre Antonio Buero Vallejo, Armengol Engonga ha recordado que en 2016 se inauguró en el Palacio de La Cotilla el primer espacio expositivo que la ciudad dedicaba al dramaturgo nacido en la capital alcarreña hacía cien años, representando el primer paso para crear en este inmueble un museo del autor teatral. Acto de inauguración, que también significó el colofón al intenso programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Guadalajara, para conmemorar el centenario del nacimiento del dramaturgo en la ciudad el 29 de septiembre de 1916.



Desde la creación de este espacio, se pueden contemplar varias de sus obras pictóricas, entre las que figuran autorretratos del escritor y retratos de su madre y hermana. Todo ello junto al despacho que Buero Vallejo tenía en su domicilio madrileño, con todo el mobiliario y enseres originales, como retratos de familiares, como retratos que Buero Vallejo hizo a su madre, nacida en Taracena y a su tía Carmen nacida en Guadalajara y cuya exposición suponen el regreso a la tierra que les vio nacer.