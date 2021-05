El PP se muestra en contra de cambiar el nombre de las calles y pide a Rojo “que se centre en lo importante y trabaje"

jueves 06 de mayo de 2021 , 17:59h

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara se ha mostrado en contra del “anuncio sorpresa” que realizó este miércoles el alcalde Alberto Rojo sobre su intención de cambiar los nombres de varias calles de la ciudad. “No entendemos cómo en una situación como esta, cuando quedan dos días para que decaiga el estado de alarma, y en la que un alcalde como el de Guadalajara debería estar trabajando para asegurar un marco jurídico adecuado para todos los guadalajareños, que aún no sabemos qué va a pasar, lo que está haciendo es ocuparse de generar molestias a los vecinos”, ha dicho el concejal del Grupo Municipal Popular José Luis Alguacil.



Alguacil ha recordado que este tema viene del año 2012 por una moción presentada por Ahora Guadalajara, pero que se remonta a más lejos cuando el concejal de Izquierda Unida José Luis Maximiliano denunció al Ayuntamiento de Guadalajara porque quería quitar el nombre a la calle Capitán Boixareu Rivera -además de otras calles- y el título de Hijo Predilecto pero el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha sentenció que “en Guadalajara se cumplía con la ley de Memoria Histórica”. Alguacil ha mostrado dicha sentencia firmada por cinco magistrados y ha añadido que “en Guadalajara no podemos aceptar que se diga que hay un callejero franquista”.



El concejal del Grupo Popular ha manifestado el interés para conocer “qué comité de expertos o qué historiadores han asesorado al alcalde Alberto Rojo para cambiar todas esas calles” y se ha referido también a la calle Fernando Palanca, que fue alcalde de Guadalajara, pero que no se pone la calle por sus vínculos con el franquismo, sino por su contribución a la reconstrucción del canal del Henares, y por eso tiene su calle en el año 1928, antes del inicio de la Guerra Civil”. Al hilo de esto, también ha explicado que la calle Ros Emperador se refiere a tres hermanos guadalajareños asesinados en la Guerra Civil, solo uno de ellos era militar, los otros dos fueron fusilados solo por ser hermanos de este, según figura en los archivos históricos; o la calle Moscardó Guzmán que según cree Alguacil “se están confundiendo porque no se refiere al General Moscardó sino a su hijo que fue gobernador civil y se pone la calle por la “buena labor urbanizadora que hizo de la provincia de Guadalajara”.



El concejal del Grupo Popular ha puesto de manifiesto “las molestias que esta decisión de Rojo va a generar en los vecinos afectados y a las empresas en sus rotulaciones, por ejemplo” y ha preguntado “si el Ayuntamiento piensa asumir esos gastos”.



En el año 2012, ha informado Alguacil, “el alcalde Antonio Román hizo una consulta y el 96% de los vecinos de estas calles afectadas dijeron que no querían que se cambiara el nombre de su calle”. Por ello, “si el gobierno del señor Rojo se caracteriza, según ellos, por la participación de los vecinos, no entendemos cómo no tiene en cuenta a los mismos para esto”. “Nos gustaría por qué se van a cambiar las calles en contra de la voluntad mayoritaria de los vecinos”, ha añadido.



Esto lo que demuestra, ha dicho el concejal del Grupo Popular, es que “la izquierda, cuando no sabe qué hacer como es en el caso en el Ayuntamiento de Guadalajara, con una ciudad totalmente parada, con un alcalde escondido en el despacho, que no se pone al frente de los verdaderos problemas de la ciudad, y solo se ocupa de hacer cortinas de humo con un tema como este”. “Al final la izquierda, cuando no sabe qué hacer, saca a Franco a relucir”, ha apuntado.



Por último, José Luis Alguacil ha criticado la “postura” de los tres concejales de Ciudadanos de Guadalajara, socios de Rojo, de los que “nos hemos cansado de oir en pleno que ellos no quieren abrir ninguna herida de la Guerra Civil, que no quieren hablar de frentes, y están permitiendo esto”. “Está claro que Ciudadanos está totalmente desnortado, no saben ni hacia dónde van y aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara se está viendo claramente”, ha dicho Alguacil manifestando que “no tienen ningún tipo de rigor” y “permitiendo este anuncio de Rojo cuando seguramente ni ellos mismo sabían que lo iba a hacer”.



Alguacil ha pedido a Rojo, en nombre de su grupo, “que renuncie a tomar esta decisión que dijo que estaba sustentada en una providencia que había firmado, lo cual demuestra su desconocimiento y su inexperiencia en la gestión porque ni siquiera sabe cómo se tendría que cambiar que sería por un decreto de Alcaldía”.