Engonga: "Mientras los distintos gobiernos de la UE optan por bajar la presión fiscal a los ciudadanos, los gobiernos socialistas de Sánchez y Rojo los suben cuando los ingresos en familias, autónomos o empresas se están viendo reducidos"

jueves 13 de mayo de 2021

El Grupo Municipal Popular se ha mostrado en contra del incremento de impuestos incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 así como de los peajes de las autovías españolas incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Pedro Sánchez y de la eliminación de los beneficios fiscales que figuran en el documento enviado a la Unión Europea.



Así lo ha anunciado hoy el concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, en rueda de prensa, donde ha incidido en que “no es momento de subir impuestos” y que “mientras otros municipios y otros países están congelándonos o bajándolos, el Partido Socialista de Alberto Rojo y Pedro Sánchez, deciden subirlos, como hacen cada vez que están en el gobierno”. Por ello, el Grupo Popular va a presentar una moción para su debate al próximo pleno del Ayuntamiento donde espera “el apoyo de los grupos políticos”.



“Se lo dijimos a Alberto Rojo el pasado mes de diciembre y hoy se lo decimos a su jefe Pedro Sánchez: Guadalajara, España, no está para subidas de impuestos. Estamos atravesando un momento crucial de nuestra historia, en el que hay que guardar el equilibrio impositivo y ponerse del lado de los ciudadanos”, ha añadido Engonga, que ha estado acompañado por la concejala Itziar Asenjo.



El concejal del Grupo Popular ha recordado que “en una situación de crisis social, económica y humanitaria, el alcalde, Alberto Rojo, también decidió en su día provocar una fuerte subida impositiva a los vecinos de Guadalajara” que se ha traducido en “más de 50 millones de euros; es decir, en poco menos de dos años ha supuesto un incremento de más del 12,5% de impuestos que pagamos con Rojo”. También se ha referido a la situación a nivel nacional que acabó el año 2020 destruyendo 622.000 empleos y 2021 ha empezado destruyendo 137.000 empleos (datos del primer trimestre del año), “dando como resultado que 6 millones de españoles quieren trabajar pero no pueden; 2 millones engrosan las "colas del hambre" y 1,2 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro”.



Pues bien, ha dicho el concejal, “en el peor momento de las últimas décadas, el Gobierno de España, de la misma manera que hizo Alberto Rojo en Guadalajara, decide subir la presión fiscal a las familias”.



Por otro lado, Armengol Engonga ha recordado que desde el 1 de enero de 2021 “se ha subido el impuesto de matriculación, se ha incrementado el IVA de las bebidas azucaradas hasta el 21%, las pólizas de seguros de hogar, de vehículos, de decesos, del comercio etc. han subido, las desgravaciones que tienen millones de españoles por sus respectivos planes de pensiones, -que tanto se han incentivado hasta ahora como ahorro-, han quedado reducidas a una mínima cuantía”, entre otros ejemplos. Y es que, “mientras los distintos gobiernos de la Unión Europea han optado por bajar la presión fiscal a los ciudadanos, los gobiernos socialistas de Sánchez y Alberto Rojo deciden subirlos cuando los ingresos en familias, autónomos o empresas se están viendo muy reducidos y, en algunos casos, han desaparecido, contribuyendo al mayor empobrecimiento de los españoles, especialmente aquellos con rentas medias y bajas”.



Ante esto, el concejal del Ayuntamiento ha denunciado que “entre los más de 2.000 folios del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ enviado a Bruselas, el Gobierno de España esconde una subida histórica de impuestos” a la que el Grupo Popular se opondrá también con la presentación de esta moción en el próximo pleno.