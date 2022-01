Engonga: “Rojo ha utilizado la Navidad como un ensayo de las Ferias y Fiestas y un adelanto del Carnaval”

lunes 10 de enero de 2022 , 13:29h

El concejal del Grupo Municipal Popular Armengol Engonga ha lamentado la “improvisación y desorganización” que ha predominado durante el programa de Navidad ofrecido por el Ayuntamiento de Guadalajara con el gobierno de Alberto Rojo a la cabeza. Unas Navidades, ha dicho, “que en muchos momentos han parecido más un ensayo de lo que van a ser las próximas Ferias y Fiestas de Guadalajara, que la propia Navidad; así como un adelanto del Carnaval a tenor de la Cabalgata de Reyes”.



Engonga ha manifestado que “Rojo no ha respetado las tradiciones” en unas Navidades “complicadas desde el punto de vista epidemiológico” y “con una situación inesperada ya de por si compleja que lo último que necesitaba era un alcalde que una vez más hiciera de la improvisación y la mala gestión una forma de vida”. El concejal del Grupo Popular se ha referido a la “poca credibilidad” del alcalde de la ciudad a pesar de que “se esfuerzan en lo contrario”, prueba de ello “son los 500.000 euros en gasto de publicidad, lo que nunca antes se había invertido desde el Consistorio”. “Como nunca antes un alcalde se había gastado tanto en unas Navidades, como este año con más de un millón de euros, anunciándolo por todo lo alto y con tan poco rédito”, ha añadido.



Armengol Engonga ha dicho también que “los vecinos de Guadalajara llevan dos años y medio soportando a un equipo de gobierno, encabezado por un alcalde incapaz, sectario e incompetente, que ha hecho de la ideología su herramienta de gobierno”. “Ha olvidado la gestión, para centrarse en la polarización de los ciudadanos en dos bandos, enfrentando constantemente a los vecinos de Guadalajara con sus “magníficas ideas”: el cambio de nombre de calles, la operación asfalto que no ha sido capaz de poner en marcha durante el año y lo hizo en plenas Navidades o los trastornos que han tenido que sufrir los vecinos del Ferial y de la calle Mozart”, ha apuntado.



A todo eso hay que añadir, “el ensayo que el alcalde ha querido hacer en pleno paseo de San Roque y parque de Adoratrices de lo que serán las próximas Ferias y Fiestas de Guadalajara y que ha tenido, como era de esperar consecuencias, directas y negativas, en los vecinos que residen en la zona y por supuesto en los destrozos ocasionados en las zonas verdes”.



“Vendedores de humo”



“Decían el señor Rojo y la señora Simón: “Navilandia nos va a convertir en la ciudad con el mayor pasaje de Navidad de toda Castilla-La Mancha. Está claro que como futurólogos no se iban a ganar la vida. Otra cosa es como vendedores de humo y demagogos. A eso no les gana nadie”, ha sido tajante Engonga.



El concejal del Grupo Popular también se ha referido al “desastre” de la pista de hielo que se anunció el pasado 5 de octubre y ha permanecido cerrada durante todo el mes de diciembre “porque no fueron capaces de que tuviera la correspondiente licencia”. Además de “anunciar su apertura definitiva el pasado 30 de diciembre de forma sectaria: desde las cuentas de redes sociales del Partido Socialista, en vez de las oficiales del Ayuntamiento de Guadalajara”.



Al igual que ha criticado la demonización del Mercado de Abastos que “ha desaparecido el programa de Navidad pese a que Rojo anunció que sería eje de dinamización del casco histórico”.



Fruto de la “improvisación” tampoco cumplieron con la apertura del llamado “Navilandia” que no abrió el día anunciado también porque “no se llegó a tiempo con las licencias”.



Y capítulo aparte merece la gestión de los vermús de Navidad: el alcalde de la ciudad permitió que el día 24 de diciembre cientos de personas se concentran para hacer botellón en determinadas calles del centro de la ciudad y, en apenas siete días, el día 31 por la mañana anuncia que se podrá beber en la calle pero sin música (igual que el día 24) y por la tarde se lo piensa mejor y anuncia que mejor se puede tomar el vermú en las terrazas”. “¿Puede haber en España un alcalde con menos seguridad en la toma de decisiones?”, se ha preguntado Engonga durante la rueda de prensa acompañado por el concejal José Luis Alguacil.



Para finalizar, el concejal del Grupo Popular ha asegurado que “en 2023, el Partido Popular volverá a coger las riendas de este barco, que Alberto Rojo lleva a la deriva con la improvisación, la mala gestión y el ensayo, en este caso, de las próximas Ferias y el adelanto de Carnaval en forma de Cabalgata de Reyes”.