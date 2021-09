C.D.Yunquera 2 - C.D.Villa 3

Al C.D.Yunquera le sobra el último cuarto de hora y cae derrotado frente al C.D.Villa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 19 de septiembre de 2021 , 19:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Partido muy disputado el que se pudo vivir este sábado en "El Jaenal" entre los equipos del C.D Yunquera y los toledanos del C.D.Villa. Muy pronto se ponían los de Ángel Custodio por delante en el marcador, minuto 2, gracias a un tiro lejano de Vito que despistaba a zaga y portero visitante colándose el balón en la portería junto al poste derecho. Se ponía muy de cara el partido para los azulones, que estaban mejor posicionados de inicio sobre el terreno de juego, máxime cuando Javi Robledo en el minuto trece marcaba el segundo tras finalizar con poderío un balón recibido por el interior.



Pintaba todo muy bien para los yunqueranos en el comienzo del choque pero sin que ello significara que el equipo toledano pensara bajar los brazos en ningún momento ya que estos empezaban a dar señales de vida demostrando su potencial a raíz de encajar el segundo gol con destellos de buen juego.



Sí los yunqueranos se presentaban a este partido con un gran número de bajas en el centro de la zaga la cosa se complicaba mucho más cuando en el minuto veintiuno, Bono, tenía que ser sustituido por Palomares al resentirse el bravo defensa de unas molestias que venía arrastrando durante toda la semana. Apenas habían transcurrido dos minutos de la lesión de Bono cuando llegaba una jugada de pura mala suerte en la que una perdida de equilibrio del lateral izquierdo yunquerano, Luis Redondo, permitía a Beamud plantarse solo ante Dani para batirle a placer significado el 2-1 y un prometedor acorte de distancias para los visitantes cuando minutos antes Javier Robledo había tenido en sus botas el 3-0 rematando fuera un balón bajo palos servido desde la izquierda por el siempre activo Vito.



El gol del Villa dejó un poco tocado el esquema planteado por Ángel Custodio para afrontar este difícil encuentro ante un gran rival, aún así, los yunqueranos se pudieron defender de las acometidas del equipo visitante e incluso a montar contraataques con cierto peligro hasta la hora del descanso.



Tras el paso por vestuarios el encuentro se reanudó con el mismo guión, los locales a intentar no encajar, y los toledanos a lo suyo que no era otra cosa que aprovechar su calidad y poderío físico para intentar darle la vuelta al marcador.



Fueron pasando los minutos y el cansancio empezaba a hacer mella en los azulones que apenas pasaban del centro del campo lo que aprovechaba su rival para entrar por las bandas con mucho peligro. No obstante los yunqueranos se seguían defendiendo bien a pesar de no tener la posesión y así fueron pasando los minutos con alguna tímida llegada sobre el arco defendido por Zarco.



El gol del empate llegaría, en el minuto setenta y siete, tras rematar García un balón de cabeza a la red un buen centro desde la banda derecha. Este tanto ponía de manifiesto el dominio de los fadriqueños motivándolos para ir descaradamente a por la victoria. En estas el colegiado del encuentro no medía con el mismo rasero las faltas cometidas por la zagas siendo más permisivo con las del equipo toledano, de hecho, una falta no pitada a favor de los azulones sirvió a los visitantes par crear un contraataque en el que lograron el tanto del empate ante las protestas de jugadores y público asistente.



Cuando todo parecía abocado al empate llegaría el mazazo definitivo para el conjunto yunquerano al encajar el 2-3 (Minuto 87) obra de Novillo mandando a la red un balón rechazado por el guardameta local Daniel y que le había quedado franco en sus botas. Ya sin tiempo apenas los azulones se lanzaron al ataque a corazón abierto y justo en el descuento el colegiado señalaba un tonto pero claro penalti cometido por el guardameta fadriqueño Zarco sobre Javier Robledo que este mismo ejecutaría y que no transformaría perdiéndose así la oportunidad de rescatar un punto. Sin tiempo para más y tras siete minutos de añadido el colegiado pitaba el final del encuentro.



En resumidas cuentas segunda derrota en lo que va de temporada para los yunqueranos que siguen contando con un gran número de bajas por lesión hecho que, junto a un nivel físico lejos de ser el idóneo, condiciona y mucho la competitividad necesaria para afrontar los encuentros.



El próximo partido para los de Ángel Custodio será contra el C.D.Los Yébenes en tierras toledanas con la fecha y hora por definir en el que los azulones esperan recuperar efectivos.