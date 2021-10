El C.D.Yunquera sale goleado de Talavera

martes 12 de octubre de 2021

Viajaban el pasado sábado los hombres de Ángel Custodio a tierras toledanas con la esperanza puesta en intentar lograr un resultado positivo a sabiendas de que la misión era prácticamente imposible dada la categoría del rival y máxime con la cantidad de bajas por lesión que presentaba el conjunto azulón para este choque.



Nada más comenzar el encuentro se puso de manifiesto el potencial del conjunto talaverano que sin apenas tiempo para ello se habían presentado tres veces con peligro ante la meta defendida por el yunquerano Daniel. Sin embargo serían los azulones quien daban primero al transformar en gol Javi Robledo un pase recibido desde el centro después de un robo polémico de balón batiendo a Soto de tiro cruzado (Minuto 15). Pero poco les duraría la alegría a los yunqueranos cuando veían que tan solo once minutos después el talaverano Marc García enviaba a la red un balón rematado de cabeza a la salida de un corner poniendo el empate en el marcador. Momentos antes el colegiado dejaba de señalar un claro penalti cometido sobre Javi Robledo. A partir de ahí y hasta el final de la primera parte los locales convirtieron el encuentro en un acoso y derribo constante sobre la meta yunquerana sin que el marcador llegara a moverse.



Tras el descanso la falta de efectivos y el cansancio de los yunqueranos se notó en la disposición sobre el terreno de juego y esto se traducía en que apenas al minuto de la reanudación el Talavera se pusiera por delante en el marcador cuando de tiro raso Alejandro Fermín batía a Daniel que estaba en el suelo fruto de una falta cometida por un atacante talaverano que el árbitro no quiso señalar. Era el 2-1 y la sensación era de que a los visitantes les iba a tocar sufrir y mucho. Y así sería por que a los cinco minutos de la consecución del segundo gol los locales marcaban el tercero de falta directa por mediación de Sergio Rufo (minuto 51).



Con el tercer tanto y con su gran potencial los locales se sentían muy cómodos sobre el terreno de juego mientras que los azulones bastante hacían con aguantar sus acometidas constantes. Fruto de esas acometidas y de un mejor juego llegaba el cuarto para los blanquiazules por mediación de Jesús Carrillo al finalizar este una perfecta triangulación iniciada por banda derecha (minuto 62).



El quinto y definitivo gol llegaría para el conjunto anfitrión en el minuto 75 cuando Daniel Rodríguez aprovechaba un rechace para enviar el balón a las mallas sin que Daniel Jaime pudiera hacer nada para evitarlo. Los últimos quince minutos fueron de acoso constante de los talaveranos a los que los azulones contestaban con tímidas posesiones de balón y alguna que otra contra. Precisamente en una de estas y con el tiempo casi cumplido el guardameta local debió ver la cartulina roja al interceptar un balón con la mano fuera del área ante la presión de Javi Robledo cosa que no sucedió por que el árbitro solo se atrevió a amonestar le con tarjeta amarilla. La acción posterior ya no tendría consecuencias y con el resultado 5-1 se daba por finalizado el choque.



Otro partido más para los de Ángel Custodio sin conocer la victoria lo que les hace caer a la decimosexta plaza si bien es verdad que los puestos de salvación están a pocos puntos y los azulones esperan recuperar efectivos, una vez superadas las lesiones, y sensaciones para el próximo choque que será frente al C.D.Noblejas el próximo domingo día 17 en el que será otro duelo a buen seguro muy complicado y en el que los azulones intentarán hacer valer la condición de locales.