Derrota inmerecida en los minutos finales del C.D.Yunquera frente al Madridejos

C.D.MADRIDEJOS 1 - C.D.YUNQUERA 0

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 06 de diciembre de 2021 , 07:58h

No cabe duda que, a pesar del resultado el juego de los azulones, mejora partido a partido y eso se ha podido comprobar en el choque que este domingo les ha enfrentado al todo poderoso Madridejos recién descendido de la tercera división y con jugadores en sus filas muy competitivos.



Los yunqueranos que se presentaban en el nuevo campo de Madridejos con refuerzos tras los fichajes realizados en la última semana salieron, desde el pitido inicial plantando cara y sin especulaciones, a por el partido. De hecho tan solo se llevaban tres minutos de partido y los azulones habían provocado tres ocasiones claras de gol por mediación de Francisco y Javi Robledo que en último instancia eran desbaratadas por la zaga local.



A medida que el partido avanzaba los locales se sentían más incómodos con el planteamiento visitante y solo eran capaces de crear algo de peligro en jugadas a balón parado. Sin embargo la más clara del partido fue de parte azulona cuando Javi Robledo agarraba un balón desde el borde del área que tras su lanzamiento de volea se estrellaba en el travesaño botando sobre la misma línea de meta después de tocar lo justo con la mano el cancerbero local Guijarro.



Con este guion fueron pasando los minutos sin que se moviera el marcador aún a pesar de que ambos equipos tuvieran alguna que otra "pequeña" oportunidad para hacer gol marchándose ambos conjuntos al descanso con el resultado provisional de 0-0.



El paso por vestuarios también trajo cambios en las filas del conjunto azulón que tuvo que hacer reajustes en defensa tras la lesión de su lateral derecho Luis Paolo que había recibido una dura entrada al altura de la rodilla en el primer periodo. Hecho que condicionó y mucho el planteamiento táctico de los de Yagüe que empezaron a perder un poco el sitio y máxime cuando también se tenía que retirar su lateral izquierdo Alberto, también lesionado, después de cuajar hasta ese momento un gran partido. Aún así y con la perdida de posesión los yunqueranos volvieron a tener una gran oportunidad por mediación de Javi Robledo que después de ganarle la posición al central y cuando se disponía a encarar a Guijarro era derribado en el área claramente tras sufrir un agarrón sin que el colegiado quisiera ver nada punible en la acción cuando el penalti era más que claro. Jugada que pudo decantar el curso del partido de haberse atrevido el trencilla a señalar la infracción correspondiente.



Después de esta jugada y llegando a los minutos finales los locales se sentían más cómodos cada vez pero no capaces de marcar aún a pesar de tener alguna oportunidad. Y cuando todo parecía encaminado al empate llegaba una jugada a balón parado que la zaga visitante no llegaba a resolver después de recibir varias faltas en el salto y que el colegiado volvía a no atreverse a señalar sacando provecho el jugador local Imad Saga ,que en semifallo, marcaba libre de marca de tiro cruzado (minuto 85).



En los últimos cinco minutos los de Yagüe lo intentaron y a pesar de tener alguna oportunidad no tuvieron tiempo para igualar una contienda en la que no se habían hecho merecedores de la derrota.



En resumidas cuentas un encuentro en el que los yunqueranos volvieron a caer derrotados pero aproximándose a su mejor versión de otras temporadas y que de seguir así y con las buenas sensaciones que ofrecen sus jugadores junto con los nuevos refuerzos se encuentran en situación de poder escribir todavía páginas positivas en esta liga.



El próximo partido del C.D.Yunquera será en casa en un partido que le medirá en un derbi provincial al A.C.D.M Horche en un choque con tres puntos muy importantes en juego para las aspiraciones de ambos conjuntos en mantener la categoría (Sábado 11 de diciembre a las 16.00 horas en El Jaenal).