ÚLTIMA HORA : El volcán de La Palma entra en erupción

domingo 19 de septiembre de 2021 , 19:36h

Una erupción volcánica ha comenzado esta tarde de domingo en la Cumbre Vieja de La Palma, en Las Manchas, después de más de una semana en la que se han acumulado miles de seísmos en la zona, que está deshabitada y donde ahora se aprecia una enorme columna de materiales volcánicos. Las imágenes captadas por científicos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para seguir la erupción permiten intuir hasta siete bocas eruptivas que emiten lava, la cual no avanza de forma muy rápida, aunque ésta afecta a las viviendas más cercanas, ladera abajo, al lugar donde esta tarde ha estallado la erupción. Asimismo, los sismólogos han comenzado las medidas de miniDOAS en posición móvil terrestre con el objetivo de determinar la emisión de dióxido de azufre (SO2) de la erupción.



Poco antes de la erupción se había decretado la evacuación preventiva de personas con movilidad reducida en los núcleos de riesgo. Algunas viviendas del asentamiento de El Paraíso, ubicado en El Paso, están afectadas por la erupción, que ha ocasionado que 350 personas de este municipio hayan sido evacuadas. Asimismo, 700 personas han sido evacuadas por precaución en la costa de Los Llanos de Aridane debido a que la lava puede afectar a la carretera principal que conecta la capital del municipio con Puerto Naos.



Las medidas preventivas conllevaban el desalojo de personas que residen en los núcleos de Las Manchas (Manchas de Abajo, Jedey, San Nicolás y El Paraíso) en los municipios de El Paso y Los LLanos de Aridane; el Charco (Fuencaliente); La Bombilla (Los Llanos y Tazacorte) y El Remo y Puerto Naos (Los Lalnos de Aridane).



El Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Volcanológico de Canarias venían registrando desde el 11 de septiembre una importante acumulación de miles de pequeños terremotos en el entorno de la Cumbre Vieja, con focos que comenzaron a más 20 kilómetros de profundidad, pero que fueron ascendiendo progresivamente hasta la superficie.



Desde comienzos de la semana, la isla se encontraba en semáforo amarillo por riesgo volcánico en esa zona (nivel 2 de 4), donde se ubica uno de los complejos volcánicos más activos de Canarias. En ella se han producido dos de las tres últimas erupciones registradas en las islas, el volcán San Juan (1949) y el Teneguía (1971). Desde que hay registros históricos -desde la conquista de Canarias del siglo XV-, La Palma ha sido escenario de siete de las 16 erupciones volcánicas que ha vivido el archipiélago.



Recomiendan a las aerolíneas no operar vuelos a La Palma

Mientras, el gestor de la navegación aérea en España, Enaire, ha emitido la recomendación como medida preventiva de que no salgan vuelos con destino a la isla de La Palma, informan a la agencia Efe fuentes de Aena. Serán las aerolíneas las que en última instancia decidirán si vuelan a La Palma, pues no está cerrado el tráfico aéreo, añaden las fuentes.



Binter Canarias informa del desvío al punto de origen de un vuelo que salió de Tenerife Norte con destino a La Palma. Añade en las redes sociales que está pendiente de la situación volcánica y que de momento opera "con normalidad", aunque el humo que emana de la zona de Cabeza de Vaca "puede afectar a la visibilidad".