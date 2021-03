LECTURAS Lola empieza a sacarle beneficio a su polémico paso por 'La isla de las tentaciones'

jueves 11 de marzo de 2021 , 18:57h

Lecturs anuncia la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero y asegura en portada que los familiares y amigos de la pareja ya lo saben.



Dice la publicación que hasta ahora habían mantenido una unión "de cara a la galería" y que ya el pasado mes de febrero, durante el ingreso hospitalario de la periodista, habían tomado la decisión de separarse de mutuo acuerdo. El motivo, el "fuerte desgaste en su relación".



Lecturas asegura que el futbolista vive fuera del hogar familiar desde hace semanas. "Se ha instalado en una casa que ha alquilado cerca, tan solo a unos minutos de Sara y sus dos hijos, para que los pequeños noten lo menos posible las ausencias y el cambio".



Cada jueves 'La isla de las tentaciones' se convierte en lo más visto de la noche con más de tres millones de espectadores, un éxito rotundo que eleva a sus protagonistas al estrellato. Aunque muchos de ellos ya tenían un pasado televisivo, el formato apuesta por personas anónimas y, por ahora, es un acierto.



Lola y Diego llegaban a República Dominicana como la pareja más popular de la edición. Ambos se conocieron hace tres años en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa' y desde ese momento se volvieron inseparables.



La leonesa es una de las concursantes más cuestionadas de la isla y ha sido el blanco fácil de todos sus detractores. Su actitud con algunos de sus tentadores y también con sus compañeras le ha llevado a catapultarse como una de las grandes protagonistas y aunque eso signifique tener que hacer frente a las críticas también se traduce en una mayor visibilidad para las marcas.



Con más de 500.000 seguidores en Instagram, Marta de Lola le está sacando beneficio económico a su polémico paso por 'La isla de las tentaciones'. La expretendienta es una influencer en toda regla y no hay día que no promocione algún producto o marca.



"Sé quién soy, cómo soy y lo que viví. Entonces, deciros que no me vais a hundir, estoy súper a flote, me da igual todo lo que me digáis, tengo mi vida, a mi familia, a las personas que quiero a mi lado y eso es lo único que me interesa", estallaba hace solo unos días cansada de las críticas.



Desde que Marta, Lucía, Marina, Claudia y Lara abandonaran República Dominicana no se les ha vuelto a ver juntas. A diferencia de sus respectivas parejas, que son una piña, ellas se han limitado a protagonizar encuentros en parejas. Es la todavía novia de Manuel quien más contacto comparte con sus compañeras. Hace unos días la veíamos compartir mantel con Marina e Isaac y esta misma semana se reunía con Lara.



Si bien Marta de Lola ocupa el podium de la popularidad en redes sociales, le siguen Lucía y Marina con más de 300.000 seguidores.