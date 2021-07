Empieza la operación Salida Agosto con 61.972 desplazamientos por Guadalajara, con más trafico en la A-2 y la N-320

viernes 30 de julio de 2021

La Dirección General de Tráfico prevé al menos 4,7 millones de desplazamientos por carretera durante la segunda operación especial del verano, que comenzará este viernes, 30 de julio, a las 15.00 horas, y se dará por finalizada el 1 de agosto al terminar el día, durante la cual se espera que por las carreteras de Castilla-La Mancha se produzcan 851.400 de esos desplazamientos.



Por provincias, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en la región, en Albacete se prevé que circulen durante todo el verano 167.070 vehículos, 169.274 por la de Ciudad Real, 153.970 por la provincia de Cuenca, 161.972 por la de Guadalajara y hasta 199.114 por la de Toledo.



En cuanto a las carreteras de la región, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como carreteras con mayor intensidad de tráfico la AP-36, A-4, A-5, A-42/N-401 y CM-4211, mientras que las horas con mayor intensidad de tráfico serán el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 8.00 a 15.00 horas y el domingo de 16.00 a 23.00 horas.



Los puntos conflictivos están en la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), en el 67,500 (enlace con la R-4), y en el kilómetro 62 (enlace con N-301); y la autovía A-5, en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas y en el 76 a la altura de Maqueda, por retenciones. En esta provincia no existen obras.



En la provincia de Albacete las carreteras con mayor intensidad de tráfico serán la AP-36, A-30, A-31, N-301 y la N-430, y las horas con más tráfico el viernes de 15.00 a 22.00, el sábado de 10.00 a 18.00 y el domingo de 12.00 a 20.00 horas. Como puntos conflictivos figuran la A-31 en el kilómetros 79,500 (Albacete) y en el kilómetro 32,00 (La Roda). En esta provincia no existen obras en fase de ejecución.



En Ciudad Real la A-4, A-43, CM-42, N-310 y N-420 son las vías que experimentarán mayor intensidad de tráfico, especialmente el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 8.00 a 22.00 horas y el domingo de 8.00 a 22.00 horas. En esta provincia no existen puntos conflictivos pero sí hay obras en la A-4 Almuradiel del kilómetro 234 al 236 por reparación.



En Cuenca las carreteras con mayor intensidad de tráfico será la AP-36, A-3, A-31 y la N-301, concretamente el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 7.00 a 14.00 horas y el domingo de 15.00 a 23.00 horas. Los puntos conflictivos estarán en la A-3 y A-31, en el punto kilométrico 177 al 0, en Atalaya del Cañavate; en la N-301, en Las Pedroñeras; y en la A-3 en Honrubia. En esta provincia no existen obras en fase de ejecución.



Por último, en Guadalajara la mayor intensidad de tráfico se dará en la A-2 y la N-320, el viernes de 14.00 a 22.00 horas el sábado de 9.00 a 14.00 horas y el domingo de 9.00 a 22.00 horas. Como punto conflictivo, la DGT destaca la A-2, a la altura del kilómetro 50,840, y la N-320, del kilómetro 270 al 272,500. En esta provincia, la GU-426 está cortada totalmente por obras, a la altura de Rueda de la Sierra.



Controles de alcohol y drogas



Además del dispositivo de regulación y vigilancia la DGT pondrá en marcha una campaña para intensificar los controles de alcohol y drogas a conductores, del 2 al 8 de agosto. También seguirá poniendo en marcha dispositivos especiales de regulación y vigilancia del tráfico durante todos los fines de semana del verano.



El hecho de que este año el 1 de agosto coincida en domingo conlleva, según la DGT que durante todo el fin de semana las principales vías soporte un importante número de desplazamientos, ya que coinciden en la carretera los trayectos propios del fin de semana de verano, con los que comienzan sus vacaciones y con aquellos otros que finalizan su periodo vacacional.



La DGT destaca que aunque el 1 de agosto sigue siendo la fecha de comienzo de vacaciones para miles de ciudadanos, la tendencia de los últimos años ha sido la de fragmentarlas y disfrutarlas en periodos más cortos. Este año, además, el teletrabajo ha facilitado a muchos ciudadanos la posibilidad de trabajar en segundas residencias o alejados de las grandes urbes.



De momento, en esta segunda operación especial espera que los principales problemas de circulación se darán en las salidas de las grandes ciudades y en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas del litoral, tanto en la tarde del viernes como durante la mañana del sábado.



Las carreteras que pueden verse más afectadas son las de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. A última hora de la tarde noche, los problemas circulatorios se trasladarán a los lugares de destino.