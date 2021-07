Núñez hace balance de los dos años de Gobierno de Page: “Más insultos, prohibiciones y faltas de respeto” a los castellano-manchegos

viernes 30 de julio de 2021

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el balance de los dos años de Gobierno de Emiliano García-Page se resume en siete palabras: “más insultos, prohibiciones y faltas de respeto”.



“Ese es su éxito”, ha censurado Núñez en una rueda de prensa en la sede regional del Partido Popular, donde ha aseverado que nunca antes se había insultado, prohibido y restringido “tanto en tan poco tiempo” como ha hecho Page.



El líder de los populares ha afirmado que Page “siempre hace lo mismo”, que es buscar un titular nacional que pueda parecer “lo que realmente no es” para “tratar de engañar a la gente”.



Núñez ha relatado las grandes mentiras del PSOE de Castilla-La Mancha, afirmando que con Page “ha habido más trasvases que con el Gobierno del Partido Popular”, un hecho que es “contrastable”, ya que con Page en el Gobierno regional se han trasvasado 6.550 hectómetros cúbicos frente a los 1.540 hectómetros cúbicos con el Gobierno del PP.



Y, además de haber hecho esta cantidad de trasvases, Page “no ha tenido la decencia de preocuparse de un trasvase a las Tablas de Daimiel o de que el agua llegue a los regantes de Ciudad Real o de Albacete”. “Con Page, más trasvases y muy poca preocupación por los regantes”, ha dicho.



Igualmente, ha habido menos financiación, ya que la región está perdiendo unos mil millones de euros al año por culpa del modelo de financiación autonómica que viene de la época de Zapatero, por lo que en estos seis años de Gobierno de Page, Castilla-La Mancha ha contado con hasta 6.000 millones de euros menos.



Y, con Page, hay menos inversión porque “no han sabido ni en que gastar el superávit anunciado a principios de año” a pesar de las alternativas planteadas por el Partido Popular para gastar este dinero. Por tanto, “es mentira que haya habido menos trasvase, más financiación y más inversión”.



Núñez ha destacado que en esta crisis Europa ha cambiado el sentido de su acción política, pasando de la austeridad a la inversión. En este sentido, ha lamentado que Cataluña esté siendo “claramente” beneficiada porque “no hay más que ver lo que pasó esta semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”.



El presidente del PP-CLM se ha preguntado “qué hizo el consejero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”. “¿Alzó la voz para reclamar más dinero para Castilla-La Mancha?, ¿alzó la voz para reclamar más fondos Europeos para Castilla-La Mancha?, “¿reclamó un nuevo marco de financiación autonómica para Castilla-La Mancha?”, la respuesta “es que calló frente al Gobierno de Sánchez”.



Núñez ha lamentado que la región vuelva a perder con el fondo adicional de Fondos Europeos de más de 13.000 millones de euros, donde Cataluña va a recibir el 16% de los mismos y Castilla-La Mancha el 3%. “Sánchez utiliza el dinero de Europa para afianzar su posición en La Moncloa, beneficiando a territorios como Cataluña cuyos votos sirven para apuntarle en el Gobierno”, ha incidido.



El jefe de la oposición regional ha recordado una de las últimas polémicas en torno a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra el consumo de carne. Así, ha criticado que Page salió “rápidamente” a los medios de comunicación a posicionarse contra de estas declaraciones, pero cuando tuvo que votar en las Cortes de Castilla-La Mancha lo hizo para no reprobar al ministro y para no exigir la retirada de la campaña.



De otro lado, Núñez ha añadido que Page dice que tiene un nivel de satisfacción “extraordinario”, destacando que él no se sentiría así “teniendo que lamentar miles de fallecidos durante la pandemia”. “Yo no estaría satisfecho habiendo abandonado a sanitarios, profesores o residencias”, ha dicho, ya que esto demuestra la “soberbia y la lejanía con la realidad” de Page.



El líder del PP regional ha lamentado que Castilla-La Mancha siga siendo la Comunidad Autónoma que menos pruebas diagnósticas realiza de toda España, con 1.564 pruebas, cuando la media nacional se sitúa en 2.651 test. Además, la región se sitúa en el puesto número 12 en cuanto a vacunación.



Y, frente a un Page que se ha convertido “en un hombre anuncio que trata de engañar a la población y que demuestra soberbia y altivez”, el Partido Popular de Castilla-La Mancha está liderando la oposición a este Gobierno socialista trabajando para conseguir una región de futuro y de oportunidades.



Así, ha destacado que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado 9.945 iniciativas, frente a las 489 del Grupo Parlamentario Socialista y las 470 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



Unas iniciativas, que “venían respaldadas por el trabajo con la sociedad civil”, con las que el PP ha tenido la oportunidad de defender el bienestar de los castellano-manchegos, apostando por políticas sociales, defendiendo la sanidad y la educación regional, peleando por mejoras para el comercio o los autónomos, reclamando la apertura de la hostelería, la venta ambulante, el deporte o la cultura, defendiendo la caza y los toros, reclamando mejoras en el empleo o pidiendo bajadas de impuestos.



Para Núñez, el PP ha sido “el vehículo” que ha llevado al Parlamento autonómico a la sociedad castellano-manchega, algo que “vamos a seguir haciendo” para que los ciudadanos sean “los protagonistas de la política regional”.



El presidente Paco Núñez ha puesto en valor que durante estos dos años de legislatura ha mantenido más de mil reuniones con colectivos de la sociedad civil, además de visitar más de 300 municipios de la región, donde ha podido compartir impresiones con autónomos, pymes, comerciantes u hosteleros.



“Con mucho orgullo, el PP lidera la alternativa política en Castilla-La Mancha y yo tengo la fortuna de dirigir esa alternativa de Gobierno para desbancar a Page del Palacio de Fuensalida, no por ni por el PP, sino por y para los castellano-manchegos”, ha afirmado.



Núñez ha incidido en que no quiere ganar las elecciones “por ganarlas” sino para que ganen las elecciones los castellano-manchegos “conmigo y por el futuro de Castilla-La Mancha”. Un futuro, ha añadido, de oportunidades, empleo, riqueza e ilusión para nuestros vecinos.



Por último, el líder del PP de Castilla-La Mancha ha criticado que Sánchez quiera plantear una “España multinivel”, algo que “no tiene cabida en el Estado autonómico ni en la Constitución”. Por ello, ha exigido a Page que en la Conferencia de Presidentes “dé la cara” y se “plante ante Sánchez” para defender los intereses de los castellano-manchegos, que están “por encima del PP y del PSOE”, ante los chantajes del presidente del Gobierno.