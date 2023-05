Núñez se compromete a aprobar la construcción del Centro de Salud de Horcajo de Santiago que el PSOE lleva prometiendo 8 años

viernes 19 de mayo de 2023

El candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha y presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, se ha comprometido a aprobar la construcción del Centro de Salud de Horcajo de Santiago, que el candidato socialista lleva prometiendo desde hace 8 años y del que “no ha sido capaz de poner ni una sola piedra”.



Así lo ha avanzado Núñez en un acto público en esta localidad de la provincia de Cuenca, junto al expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, y la alcaldesa y candidata a la reelección, María Roldán, donde ha preguntado, en relación a Page, si los vecinos del municipio van a confiar en alguien que los está engañando.



“Habrá futuro y habrá Centro de Salud conmigo al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha y con María Roldán al frente del Ayuntamiento” porque, ha dicho, “hace muchos años que conozco a María y puedo hablar con criterio de ella”.



Núñez ha incidido en que Roldán es una “mujer preparada, formada, cualificada, trabajadora, inteligente y es una mujer luchadora que no ha faltado ni un día a trabajar por su pueblo a pesar de estar superando su enfermedad”. “Cuanto más duras eran las sesiones, más ganas de seguir trabajando”, ha valorado.



El presidente regional ha aseverado que, a Roldán, el PSOE “no le puede ganar en las urnas, ya que la Democracia llegó para quedarse” y por eso pone en marcha campañas de ataques personales, pero “las urnas siempre ponen a todo el mundo en su sitio”.



Núñez ha destacado que la región está ante el fin del ciclo político del PSOE para dar paso a una nueva era política, la del PP, que desde “el rigor, la seriedad, la eficacia y la profesionalidad” gobernará Castilla-La Mancha.



“Basta ya de resignación, de tener que convencernos de que no podemos ser más, que es lo que ha querido siempre el PSOE. En Castilla-La Mancha hay talento de sobra, ilusión, ganas y personas que tienen voluntad de avanzar, pero falta estrategia y determinación que es lo que voy a traer a Castilla-La Mancha para que, en unos días, podamos alcanzar altas cotas de poder y prosperidad”, ha dicho, porque Page “ya no está en condiciones de seguir siendo presidente”.



EXPROPIACIÓN DE TIERRAS Y BILDU



El candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma ha lamentado que la última Ley aprobada por el PSOE haya sido la que abre la puerta a expropiar las tierras a los agricultores y ganaderos, una norma que, ha incidido, derogará en cuanto asuma el Gobierno autonómico.



Porque esta Ley “no es lo que necesitan nuestros agricultores y ganaderos”, ya que están sufriendo problemas como la sequía, los conejos o el agua y “no hay soluciones para ninguno de ellos”.



“En Horcajo de Santiago reclamo el apoyo de todos los castellanomanchegos para que esta tierra vuelta a la senda del Plan Hidrológico Nacional y porque la victoria en Castilla-La Mancha es el primer paso para la victoria de Alberto Núñez Feijóo en España”, ha destacado.



Núñez ha recordado que lo que pretende hacer el actual candidato socialista es que se apruebe a nivel nacional una Ley de Armonización Fiscal para subir los impuestos en toda España y así poder “tapar” que la región es una de las tres con mayor presión fiscal.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha mostrado su agradecimiento a José María Aznar por su importante presencia en este acto, lo que demuestra que “somos un partido unido, ilusionado y comprometido con España” que, además, “está orgulloso de sus siglas y de aquellos que han presidido las instituciones”.



“Porque nosotros no tenemos que avergonzarnos de pactos como los de Sánchez con Bildu, que ha provocado vergüenza al constatarse que 44 etarras conforman las listas de Bildu, 7 de ellos con delitos de sangre”.



Núñez ha lamentado que ninguno de los diputados socialistas por Castilla-La Mancha hayan alzado la voz para romper los pactos con Bildu, aunque eso implique “romper con Sánchez”. “Eso avergüenza a cualquier castellanomanchego, porque no somos así, somos gente humilde, trabajadora, honesta y honrada”.