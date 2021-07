LECTURAS El pique de Rocío Carrasco y María Patiño en su primer día como compañeras en 'Sálvame': "La duda ofende"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 14 de julio de 2021 , 20:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Rocío Carrasco se ha estrenado este miércoles en 'Sálvame' y la primera entrega de 'Hable con ella' ya ha levantado las primeras ampollas. La defensora de la audiencia se mostraba nerviosa con su debut en el programa de Telecinco consciente del revuelo que genera su presencia y que sus nuevos compañeros estarán muy pendientes de ella. Y, sí, ha habido primer pique y ni más ni menos que con María Patiño.



La tensión entre María Patiño y Rocío Carrasco no es nueva y aunque la presentadora ha dado un paso atrás con la hija de Rocío Jurado y ha reconocido sus errores en sus juicios hacia ella el resquemor entre ambas sigue presente. Ambas empiezan una nueva etapa en 'Sálvame' en la que tienen tiempo de limar asperezas pero su primer cara a cara no ha estado exento de polémica.



"Tú eres responsable de lo que va a salir ahí y quiero saber qué parte de responsabilidad tienes", ha dicho María Patiño cuando ha empezado la sección de 'Hable con ella' y Rocío Carrasco se disponía a hablar de lo que la audiencia ha dicho de ella. En este momento, Rocío Carrasco le ha parado los pies.



"Esto no es una opinión. Yo no soy la responsable, la responsable es la gente que opina y mi labor es transmitirlo. Y he censurado algunas de estas llamadas", le ha dicho Rocío Carrasco a María Patiño. Esta le ha dicho: "¿Buenas o malas?". Y La madre de Rocío Flores le ha respondido muy seria: "La duda ofende".