SEMANA Kiko Hernández se ensaña con Terelu Campos en su regreso a ‘Sálvame’

miércoles 27 de octubre de 2021 , 18:32h

La vuelta de Kiko Hernández al plató de ‘Sálvame’ ha dado para mucho. El colaborador de televisión ha vivido unos días complicados tras la muerte de su amiga, Begoña Sierra, con la que tenía una estrecha relación. Esto le llevaba a tomarse unos días de relax, pero este pasado martes regresaba al plató de su programa. Y lo hacía mostrando su lado más combativo. De hecho, se mostró de lo más duro con Terelu Campos, a la que lanzó una pullita que no pasó desapercibida.



Kiko Hernández ha querido hablar de cómo vivió el duro momento de la despedida de su amiga, donde también estaban Terelu Campos y Bigote Arrocet. A pesar de que Kiko estaba mal en el momento del entierro de su amiga, hubo algo que hizo que se enfadara. Y es que el hecho de ver allí a la hija de María Teresa Campos no lo entendió, ya que según él, ella no tenía ninguna relación con Begoña.



Esto lo ha querido expresar en su programa y compartirlo así con sus compañeros de plató. «Y ahora te vas al funeral… ¡Anda ya!», empezaba diciendo Kiko Hernández sobre la presencia de Terelu Campos en el último adiós a Begoña Sierra. El colaborador ha dejado claro que no entiende por qué estaba allí, que su amiga no se llevaba bien con Terelu por algunos feos que le había hecho.



No dudaba en lanzar todo un ataque a la colaboradora de ‘Viva la vida’, tachándola de falsa: «Qué falsedad y qué horror. Si vierais el mal cuerpo que se me quedó a mí… Yo estaba en la primera fila con la familia, ella estaría en el fondo porque como le gusta mucho salir a la playa…», explica sobre el supuesto ansia de Terelu de salir a fumar.



En este momento saca también a Bigote Arrocet: «¿Y el otro, el piticlín? Poca vergüenza. Begoña tenía relación con su mujer Sofía y estaba con ella cuando él se iba con sus amantes. Las maletas de casa de María Teresa Campos las tienen en el bingo. Daba asco verte, que se te caía la baba durmiendo», desvelaba Kiko sobre el momento tan incómodo de ver en el funeral a Bigote Arrocet.



Sus palabras estaban tan cargadas de dureza que sus compañeros no daban crédito a lo que estaban escuchando. Sin embargo, Kiko era consciente de lo que estaba diciendo, porque la relación con Begoña era muy estrecha y no ha podido dejar pasar ciertos detalles que vio durante la celebración del funeral de la que consideraba como una segunda madre. De hecho, ha terminado diciendo una frase de lo más contundente, demostrando el tipo de relación que tenían: «Mis hijas eran como sus nietas. Ya está superado el duelo y bien».