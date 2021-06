Guarinos acusa a Page de `tergiversar´ los datos: “Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor retraso en ritmo de vacunación de toda España”

lunes 28 de junio de 2021 , 12:26h

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Ana Guarinos, ha acusado hoy a Page de “tergiversar” los datos de vacunación, ya que nuestra región es una de las comunidades con mayor retraso en el ritmo de vacunación en comparación con el resto de España.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha denunciado que las cifras de vacunación ofrecidas por el Gobierno regional “no se corresponden con la realidad”, ya que, a día de hoy, nuestra región se sitúa como la undécima comunidad en cuanto al número de población vacunada.



En este sentido, ha asegurado que hay 10 comunidades que “vacunan más y van a mayor ritmo que lo está haciendo Castilla-La Mancha”, y, además, la región no ha vacunado al 100 por cien de la población mayor de 80 años.



También, ha señalado que solo el 33,38 por ciento de la población está inmunizada en la región y que tampoco está inmunizado el colectivo de entre 70 y 79 años, mientras que falta por vacunar al 71 por ciento de la población de entre 60 y 69 años.



Por ello, Guarinos ha advertido que Page pretende presumir de datos que “no se corresponden con la realidad” y ha lamentado que el Gobierno regional se ha caracterizado a lo largo de toda la pandemia por “presumir y hablar mucho” con un “anuncio diferente cada día”, pero en verdad la región sigue siendo la comunidad con mayor tasa de mortalidad y la segunda con mayor tasa de letalidad de todo el país.



“Y lo más grave de todo es que aún se necesitan 10 meses, desde que comenzó el proceso de vacunación, para que toda la población esté inmunizada”, ha apuntado.



Además de esto, ha denunciado que Page haya engañado a los castellano-manchegos, ya que, se comprometió a administrar de “15 mil a 20 mil vacunas diarias”, pero, solo se están poniendo 9.500 dosis al día.



Así mismo, ha lamentado que los ciudadanos hayan tenido que vivir una “política de mentiras en un tema tan sagrado como es la sanidad y la lucha contra la pandemia”, con un “maremágnum constante de anuncios que luego no se cumplen”.



Por último, Guarinos ha destacado que la conclusión de todo esto es que tenemos un Gobierno que pretende vivir de palabras que no se corresponden con hechos, y que, a pesar de que Page “presume” del ritmo de vacunación, lo cierto es que en esta pandemia ha sido el más incompetente e ineficaz de todo el país.