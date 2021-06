Casi un centenar de niños de 4 a 12 años se divierten en los Campamentos Urbanos de Verano de Yebes

lunes 28 de junio de 2021 , 12:18h

Casi un centenar de niños con edades entre los 4 y 12 años se han inscrito en los Campamentos Urbanos de Verano de Yebes, que han cubierto más del 90% de las plazas disponibles para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Doscientas veintidós en el Lúdico-Educativo y ciento tres en el Multideporte, que suman un total de 325 plazas repartidas en once semanas.



“Tras varios años en los que nos costaba Dios y ayuda completar el cupo mínimo para ponerlos en marcha, en este hemos batido todos los récords de matriculas y se han superado de largo las previsiones más alagueñas”, valora Merche de la Rica, concejal de Deportes. En unos entornos inmejorables, aprovechando los recursos disponibles en el municipio y en contacto con la naturaleza, esta iniciativa que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral es una “alternativa perfecta de ocio, juego, diversión, entretenimiento y aprendizaje”, indica la edil, que destaca la “excelente acogida” que ha tenido entre los padres tras la primera semana.



Del 21 de junio al 3 de septiembre, el Campamento Lúdico-Educativo tiene el epicentro en el CEIP ‘Jocelyn Bell’ de Valdeluz y aún dispone de plazas libres para el mes de agosto y la primera semana de septiembre. Con actividades al aire libre y físico-recreativas, talleres y sesiones bilingües, gimkanas y juegos tradicionales, además de juegos de orientación y senderismo, piscinas, hinchables y un montón de sorpresas. En los días previos se celebraron reuniones con las madres y padres de los participantes, “que pudieron conocer de primera mano la programación, organización y logística de los dos campamentos que hemos puesto en marcha este verano”, comenta Blanca Arrasate, concejal de Educación e Infancia. Que recuerda que estos no son unos campamentos al uso, puesto que “aquí los niños no son simples espectadores, sino que interactúan en las distintas actividades y son parte activa en los juegos, talleres, prácticas y manualidades”. Cada plaza está subvencionada por el Ayuntamiento de Yebes con 10 euros y las tarifas son de 35 euros semanales por niño y 130 € mensuales.



El Campamento Multideporte se desarrolla del 21 de junio al 31 de julio y tiene su sede en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’. En espacios interiores y al aire libre, la programación incluye deportes de equipo, con raquetas y sesiones de atletismo y rugby. Así como actividades de dinámicas grupas, expresión corporal y juegos motrices, a las que hay que añadir juegos acuáticos recreativos e hinchables.



Tanto el Ayuntamiento de Yebes como las empresas organizadoras de ambos campamentos garantizan el cumplimiento de los protocolos antiCOVID establecidos por las autoridades sanitarias en cada momento. Impartidos por monitores con formación titulada y amplia experiencia en la educación de ocio y tiempo libre, “en esta primera semana hemos pulsado la opinión de los participantes, que están encantados con la experiencia”. Tras el parón del pasado año por culpa de la pandemia, este es el tercer año consecutivo que el Ayuntamiento de Yebes convoca estos campamentos urbanos de verano.