Podemos denuncia la "pasividad" del Ayuntamiento de Yebes ante los más de 2000 árboles enfermos del municipio

jueves 01 de julio de 2021 , 11:54h

Podemos Valdeluz-Yebes ha manifestado su “preocupación” por los más de 2000 árboles enfermos del municipio, la mayoría en el núcleo de Valdeluz, pero también en el casco histórico de Yebes. La formación morada ha elevado la consulta a un especialista en diagnosis forestal y a Ecologistas en Acción de Guadalajara. Según explican, la capa harinosa de las hojas estaría producida por el oídio, un hongo ectoparásito que ataca principalmente a los tallos y a las hojas, impidiendo la fotosíntesis.



El portavoz de Podemos Valdeluz-Yebes, Juli Amadeu Àrias, ha denunciado la “pasividad” del Ayuntamiento de Yebes frente a este problema que “afecta a todos plátanos de sombra de nuestra localidad”. Según Àrias, el PSOE y 40 Compromisos “no solo no se preocupan, sino que se atreven a afirmar sin el respaldo de ningún informe” que “ni plaga por insectos ni enfermedad transmitida por hongos”. El Ayuntamiento de Yebes “se ha limitado” a reducir el problema a “las adversas condiciones climatológicas que han tenido que soportar estos árboles en los últimos meses”, en un comunicado enviado por Telegram el pasado 11 de mayo a las personas suscritas al canal municipal. De esta forma, la coalición local “salía rápidamente al paso”, tras las quejas y preguntas de los vecinos y del Colectivo Naturalista El Quejigo, entre otros.



Tras la diagnosis del oídio, Podemos ha constatado que el hongo está presente en todos los plátanos de sombra de Valdeluz, plantados en la mayoría de calles y avenidas de su término, así como en distintas zonas no urbanizadas. Asimismo, la enfermedad también afecta a estos árboles del casco histórico de Yebes; presentes, entre otros lugares, en la travesía de las Arreñas y alrededor de las pistas deportivas, así como en los “descuidados” parques de la Ermita de la Soledad y del Lavadero.



Àrias le ha pedido a Vidal Gaitán (40 Compromisos) que, como concejal de Medioambiente, demuestre “sensibilidad” ante “unos árboles enfermos que necesitan un tratamiento antifúngico urgente para evitar males mayores”. Podemos exige al concejal Gaitán y al alcalde socialista José Miguel Cócera la elaboración de “un plan a corto, medio y largo plazo para los plátanos de sombra”. Si no se trata correctamente y de forma recurrente, el oídio puede desencadenar, entre otras, una plaga de pulgones. Según los especialistas, la forma correcta de luchar contra el hongo sería actuando en dos fases: ahora en verano y en el inicio de la próxima primavera. Trazar un plan y “ejecutarlo adecuadamente” se hace “necesario” para combatir el problema y, además, debe tenerse en cuenta que el tratamiento “ha de ser eficaz, evitando químicos que perjudiquen a la biodiversidad”.