El Ayuntamiento de Yebes refuerza su compromiso con la renovación integral y necesaria del CEIP Jocelyn Bell de Valdeluz antes del nuevo curso escolar tras encontrarlo en un estado de abandono insostenible

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 11 de agosto de 2023 , 13:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En respuesta a la urgente necesidad de acondicionar el Centro de Educación Infantil y Primaria Jocelyn Bell de Valdeluz, el Ayuntamiento de Yebes ha tomado medidas inmediatas para revitalizar y adecentar las instalaciones antes del inicio del próximo ciclo escolar.



La decisión ha sido tomada tras una inspección exhaustiva de las instalaciones por parte del equipo de Gobierno de Yebes. La Concejalía de Educación, representada por Milagros Hernández, expresó su determinación en abordar la problemática, declarando: “Nuestros niños no podían comenzar así el curso escolar debido a la enorme cantidad de suciedad extrema que había y a la cantidad de incidencias relativas al mantenimiento existentes en todas y cada una de las instancias del centro”. La concejala atribuye esta situación al equipo de Gobierno anterior y lanza un mensaje con firmeza instando a los vecinos de Yebes y Valdeluz a reflexionar sobre la gestión municipal precedente: "La lamentable condición en la que se encontraba el CEIP Jocelyn Bell de Valdeluz es una consecuencia directa de la negligencia del anterior equipo de Gobierno, que no ha demostrado compromiso alguno hacia la seguridad, ni hacia la calidad educativa de los niños y adolescentes de nuestro municipio. Es más, el deterioro era tal que una inspección habría conllevado, sin duda alguna, la imposición de una multa. La falta de acción por parte de la administración previa dejaba a nuestros jóvenes en un entorno educacional desfavorecido, por lo que estábamos abocados a rectificar esta situación para asegurar que cada alumno pueda acceder al centro con todas las garantías de seguridad e higiene".



Ante este desafío, durante todo el mes de agosto, se está llevando a cabo una remodelación integral en el interior del CEIP Jocelyn Bell de Valdeluz. Esta iniciativa implica la realización de trabajos minuciosos en cada rincón todas las estancias. Se está efectuando tareas de limpieza profunda, abordando aspectos como la eliminación de polvo, la higienización de baños, inodoros, aulas y zonas comunes, así como la desinfección e higienización de mobiliario en general, especialmente en mesas, sillas y estanterías.



La necesidad de un mantenimiento general también es evidente, con griferías rotas, tuberías obstruidas y una decena de cristales dañados, entre otros inconvenientes. Las áreas comunes también están siendo objeto de atención, incluyendo puertas averiadas, falsos techos y azulejos desplomados, , escombros de por medio, luminarias deterioradas y fuera de servicio y puertas de emergencia que no cumplían sus propósitos al carecer de mecanismos de apertura y cerradura correspondientes. Incluso, espacios como el cuarto de calefacción y los contadores se encontraban en un estado de abandono y desorden, incumpliendo las normativas de seguridad. “Cuando vimos esta sala nos dimos cuenta del peligro que corrían los escolares. La situación había que atajarla con eficacia e inminentemente y así hemos hecho, hemos sido resolutivos y a las evidencias nos remitimos”, expresa contundente la concejala.



Con el objetivo de asegurar una restauración efectiva y oportuna, el Ayuntamiento ha contratado a Partner Work S.L., una empresa de limpieza profesional, para llevar a cabo las labores necesarias.



Pese a que el Ayuntamiento de Yebes se había planeado pintar el colegio para que luciera un aspecto más limpio y renovado, esta intención se ha visto frustrada por el grado de deterioro que ha alcanzado la infraestructura. “La magnitud de los daños es tal que se requeriría más de un mes para poder pintar el colegio en condiciones adecuadas y, además, sería necesario llevar a cabo un proceso de licitación para adjudicar los trabajos de pintura, lo cual no es viable en el tiempo disponible”, lamenta Hernández. No obstante, en la próxima jornada estival de verano, “se garantiza la realización de estos trabajos y los que sean necesarios en todas las áreas del colegio, buscando así mejorar sustancialmente su aspecto y condiciones”.



El compromiso del Ayuntamiento de Yebes no se detiene en el CEIP Jocelyn Bell de Valdeluz. Desde la concejalía de Educación comunican que también se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza en el instituto local en aras de permitir que los estudiantes accedan de forma autónoma por la primera entrada.



Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Yebes reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de los estudiantes, trabajando consistentemente para brindar un entorno propicio para el desarrollo del aprendizaje de los escolares, tanto de niños como de adolescentes.