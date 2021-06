El Ayuntamiento de Guadalajara solicitará al Ministerio de Transportes 4 millones de € para avanzar en movilidad sostenible a propuesta de Unidas PODEMOS-IU

viernes 25 de junio de 2021 , 18:08h

El Ayuntamiento de Guadalajara ha acordado solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una subvención que alcanzaría hasta los 4 millones de € con el objetivo de “conseguir una ciudad más sostenible a través de la peatonalización y la movilidad blanda”, en palabras del concejal de Unidas PODEMOS-IU. Y recalca “se trata de algo en lo que llevamos mucho tiempo hablando pero aún falta un impulso decidido y creemos que se puede producir con estos fondos europeos a través de ministerio de transporte”.



La segunda de las mociones del grupo Municipal Unidas PODEMOS-IU con motivo del día del Orgullo LGTBI se ha aprobado que se dote de más fondos bibliográficos sobre temática LGTBI y una mayor formación para las administraciones públicas y la policía local para detectar cualquier tipo de discriminación o delito contra la libertad sexual y afectiva. Alfredo Vicente Ruano, del grupo municipal Unidas PODEMOS-IU, ha remarcado que “Guadalajara sigue dando pasos adelante para alcanzar unos derechos LGTBI plenos, en contra de lo que está pasando en muchos países como Hungría donde se están haciendo leyes homófobas, o la comunidad de Madrid, donde se está poniendo en tela de juicio estos derechos por parte de la extrema derecha. No se puede dar ni un paso atrás en estos derechos, si no seguir avanzando para conseguir unos derechos plenos para toda la comunicad LGTBI”.



En cuanto a las preguntas que se hacían desde el grupo municipal Unidas PODEMOS-IU solicitaban que los planos urbanísticos estuvieran publicados en el Boletín Oficial de la Provincia como el resto de normas urbanísticas, dado que las posibilidades tecnológicas no son las de hace más de 20 años. Además se han interesado por las invitaciones que se mandan desde el ayuntamiento de Guadalajara para asistir a misas, que en opinión de Unidas PODEMOS-IU se hace “saltándose claramente la aconfesionalidad del Estado”.



Y por último han reclamado la convocatoria del Consejo de Igualdad para poder afrontar la “Alerta Machista en la que estamos inmersos”.